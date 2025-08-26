Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt

Többfrontos nyomás alatt a francia kormány

A nehézségeket fokozza, hogy a legnagyobb ellenzéki pártok már jelezték: a kisebbségi kormány ellen fognak szavazni. Ez még nehezebbé teszi Francois Bayrou miniszterelnök dolgát, aki az adósságcsökkentési programot egyfajta politikai fordulópontként hirdette meg.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy szeptember 10-ére számos érdekvédelmi és társadalmi csoport jelentett be tiltakozást a megélhetési költségek emelkedése miatt.

Ezeket a baloldali pártok és több szakszervezet is támogatja, így a politikai feszültség mellé utcai nyomás is társul. A kormány mozgástere tehát egyre szűkül, és a szeptemberi szavazás eredményétől nemcsak az adósságcsökkentési program sorsa függhet, hanem akár az egész kormányzati ciklus is.