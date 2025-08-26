Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Franciaországkormányválságbizalmi szavazás

Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter ritkán tapasztalt őszinteséggel beszélt a szeptemberi bizalmi szavazás kimeneteléről. A francia kormány megingott helyzete mögött nemcsak politikai, hanem társadalmi feszültségek is húzódnak. A tét az adósságcsökkentési terv és a kabinet jövője is lehet.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 26. 15:38
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin Forrás: AFP
A francia kormány szeptember 8-án bizalmi szavazással méretteti meg magát, amely döntő lehet a jelenlegi politikai vezetés fennmaradása szempontjából. Gérald Darmanin igazságügyi miniszter a France 2 televíziónak adott nyilatkozatában elismerte: „nem lehet kizárni, hogy elveszítjük a szavazást”. Bár a kormány továbbra is kompromisszumos megoldást keres az adósságcsökkentési terv ügyében, egy esetleges vereség következményeként akár a Nemzetgyűlés feloszlatása és előre hozott választások kiírása is napirendre kerülhet.

Többfrontos nyomás alatt a francia kormány

A nehézségeket fokozza, hogy a legnagyobb ellenzéki pártok már jelezték: a kisebbségi kormány ellen fognak szavazni. Ez még nehezebbé teszi Francois Bayrou miniszterelnök dolgát, aki az adósságcsökkentési programot egyfajta politikai fordulópontként hirdette meg. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy szeptember 10-ére számos érdekvédelmi és társadalmi csoport jelentett be tiltakozást a megélhetési költségek emelkedése miatt. 

Ezeket a baloldali pártok és több szakszervezet is támogatja, így a politikai feszültség mellé utcai nyomás is társul. A kormány mozgástere tehát egyre szűkül, és a szeptemberi szavazás eredményétől nemcsak az adósságcsökkentési program sorsa függhet, hanem akár az egész kormányzati ciklus is.

Borítókép: Gérald Darmanin (Fotó: AFP)

