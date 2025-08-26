Német katonákat küldenének Ukrajnába?

A hidegháború vége óta egymást követő német kormányok elhanyagolták a hadsereget, ám az orosz agresszió és az Egyesült Államok európai szerepvállalásának csökkenése arra kényszerítette Berlint, hogy újraépítse a Bundeswehrt. Rekordösszegű védelmi költségvetésről döntöttek, és a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége helyesli a haderő megerősítését, írja az Origo.

Boris Pistorius (balról, SPD) német védelmi miniszter és Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Ennek ellenére a katonai pálya továbbra sem vonzó: a toborzóirodák üresek, a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium pedig már a sorkötelezettség visszaállításán dolgozik. Az új terv szerint a 18 éves férfiaknak kérdőívet kellene kitölteniük, amely alapján a hadsereg megpróbálná önkéntes szolgálatra rávenni a legalkalmasabbnak tartottakat – végső esetben pedig sorozás következne.