Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

katonákat küldNémetországUkrajnaMerzbékefenntartó

Német katonákat küldenének Ukrajnába?

Miközben a béke kilátásai továbbra is homályosak, Berlinben már egy rendkívül veszélyes gondolattal kacérkodnak: német katonák Ukrajnába vezénylésével egy esetleges „békefenntartó misszió” keretében. A vita arról, hogy a Bundeswehr részt vegyen-e a háború utáni rendezésben Németországban egyre élesebb, s közben óhatatlanul is felveti a kérdést: vajon tanult-e bármit a történelemből a német politikai elit?

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 26. 15:07
A Német Szövetségi Köztársaság hadseregének logója, a vaskereszt, egy zöldre festett harckocsin Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hidegháború vége óta egymást követő német kormányok elhanyagolták a hadsereget, ám az orosz agresszió és az Egyesült Államok európai szerepvállalásának csökkenése arra kényszerítette Berlint, hogy újraépítse a Bundeswehrt. Rekordösszegű védelmi költségvetésről döntöttek, és a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége helyesli a haderő megerősítését, írja az Origo.

Katonák
Boris Pistorius (balról, SPD) német védelmi miniszter és Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Ennek ellenére a katonai pálya továbbra sem vonzó: a toborzóirodák üresek, a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium pedig már a sorkötelezettség visszaállításán dolgozik. Az új terv szerint a 18 éves férfiaknak kérdőívet kellene kitölteniük, amely alapján a hadsereg megpróbálná önkéntes szolgálatra rávenni a legalkalmasabbnak tartottakat – végső esetben pedig sorozás következne.

Német katonák Ukrajnában?

A mostani vita azonban jóval kényesebb: elképzelhető, hogy német katonák is részt vennének egy európai békefenntartó erőben Ukrajnában. 

Merz jelezte, hogy nyitott erre a lehetőségre, amit több európai vezető is támogat. Sokan azonban aggályosnak tartják az ötletet.

Johann Wadephul külügyminiszter például arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen küldetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, amely már most is csapatokat állomásoztat Litvániában az orosz fenyegetés miatt. Michael Kretschmer, Szászország tartományi vezetője pedig úgy fogalmazott: a német hadseregnek „nincsenek meg a szükséges erőforrásai” Ukrajna biztonságának garantálásához.

25 July 2025, Saxony-Anhalt, Schönhausen: Soldiers prepare a CH-53 helicopter for take-off at the Klietz military training area. Preparations for the Bundeswehr Open Day in Klietz, for which the flight maneuver was practiced, are currently taking place at the military training area. The open day will take place on July 26, 2025. Photo: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Photo by Klaus-Dietmar Gabbert / dpa Picture-Alliance via AFP)
Német katonák készítenek elő egy CH–53-as helikoptert a felszállásra a klietzi katonai kiképzőterületen (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Klaus-Dietmar Gabbert)

Az AfD reakciója: nem!

A jelenleg legnépszerűbb német párt az AfD közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Merz nem zárja ki, hogy német katonákat küldjön Ukrajnába. Ez nem békefenntartás, hanem állandó eszkaláció Oroszország ellen. Világos üzenetünk van: nem küldünk katonákat Ukrajnába!

Ukrajna védelme Európára hárulna

Miközben Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy minden biztonsági garancia részese legyen – amit Kijev elfogadhatatlannak tart –, Ukrajna inkább európai és amerikai védelmet szeretne. Washington azonban egyértelműen jelezte: amerikai csapatok nem vesznek részt egy jövőbeni misszióban.

„Az európaiaknak kell majd viselniük a teher oroszlánrészét, hiszen ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk” – fogalmazott J. D. Vance amerikai alelnök.

(L/R) US Vice President JD Vance speaks as US President Donald Trump looks on after Trump signed an executive order that aims to end cashless bail, in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 25, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Merz víziója: erősebb Németország, önállóbb Európa

A kérdés tehát nyitott, de a vita már most jelzi: Németország a korábbiaknál jóval nagyobb szerepre készül Európa biztonságában. Nico Lange biztonságpolitikai szakértő szerint mindez beleillik Merz stratégiájába:

Merz tudatosan mondja, politikai logika alapján, hogy ha ilyesmi történik, Németország természetesen részt fog venni.

Borítókép: A Német Szövetségi Köztársaság hadseregének logója, a vaskereszt, egy zöldre festett harckocsin (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu