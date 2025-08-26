Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

orosz-ukrán háborúAndrij SzibihaMarco Rubio

Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott amerikai és európai partnereivel. A konzultáció során Marco Rubióval is egyeztetett a biztonsági garanciák mikéntjéről, valamint Ukrajna további lépéseiről a béke érdekében.

Wiedermann Béla
2025. 08. 26. 15:28
Marco Rubio Forrás: AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Marco Rubióval, amerikai hivatali partnerével is egyeztetett, amikor több nyugati vezetővel tárgyalt Ukrajna biztonsági igényeiről. A beszélgetésről az ukrán tárcavezető számolt be az X közösségi oldalon. Mint írta, megerősítette Ukrajna álláspontját, „amely szerint a biztonsági garanciáknak konkrétaknak, jogilag kötelező erejűeknek és hatékonyaknak kell lenniük”. Hangsúlyozta, hogy az ilyen garanciáknak ki kell terjedniük a „katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szintekre” is.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Marco Rubióval is egyeztetett a biztonsági garanciákról és a békéhez vezető diplomáciai lépésekről.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Marco Rubióval is egyeztetett a biztonsági garanciákról és a békéhez vezető diplomáciai lépésekről. Fotó: AFP

Az egyeztetés a korábbi kapcsolatokra, valamint Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatására és a nemzetbiztonsági tanácsadók munkájára épült. Szibiha elmondta: 

Mindannyian osztjuk azt a meggyőződést, hogy az ukrán hadsereg bármilyen ilyen garancia alapvető eleme, ezért annak maximális megerősítése elsődleges feladatunk.

 

A diplomáciai erőfeszítésekben Marco Rubiónak is része volt

A külügyminiszter kijelentette: 

Megerősítettem, hogy Ukrajna kész a következő lépésekre a béke felé vezető úton. Készek vagyunk vezetői szintű találkozókra bármilyen formátumban és helyszínen. Készek vagyunk véget vetni a gyilkosságoknak, és esélyt adni a diplomáciának.

Egyúttal figyelmeztette Moszkvát, hogy nem halogathatja a tárgyalásokat a végtelenségig. 

Ha Oroszország továbbra is elutasítja a béke felé tett jelentős, konstruktív lépéseket, akkor következményekkel kell szembenéznie, azaz a szankciók komoly szigorításával és Ukrajna képességeinek megerősítésével

– hangsúlyozta Szibiha. Az ukrán külügy közleményében külön kitért az orosz kormány azon döntésére is, hogy Bergyanszk és Mariupol tengeri kikötőit az oroszországi kikötők listájára vette fel. A minisztérium ezt semmisnek minősítette, mivel álláspontjuk szerint ez a lépés a Kreml újabb kísérlete arra, hogy legalizálja az ukrán területek megszállását.

Kijev szerint a döntés sérti az ENSZ Alapokmányát, az 1982-es tengerjogi egyezményt, valamint az ENSZ-közgyűlés Ukrajna szuverenitását megerősítő határozatait. 

A tárca újabb szankciókat sürgetett azokkal a vállalatokkal és hajókkal szemben, amelyek Mariupolban vagy Bergyanszkban végeznek tevékenységet. Emellett hangsúlyozták, hogy az orosz katonai infrastruktúrában részt vevő kikötőket különösen szigorú intézkedések alá kell vonni.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

