Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter

A diplomáciai erőfeszítésekben Marco Rubiónak is része volt

A külügyminiszter kijelentette:

Megerősítettem, hogy Ukrajna kész a következő lépésekre a béke felé vezető úton. Készek vagyunk vezetői szintű találkozókra bármilyen formátumban és helyszínen. Készek vagyunk véget vetni a gyilkosságoknak, és esélyt adni a diplomáciának.

Egyúttal figyelmeztette Moszkvát, hogy nem halogathatja a tárgyalásokat a végtelenségig.

Ha Oroszország továbbra is elutasítja a béke felé tett jelentős, konstruktív lépéseket, akkor következményekkel kell szembenéznie, azaz a szankciók komoly szigorításával és Ukrajna képességeinek megerősítésével

– hangsúlyozta Szibiha. Az ukrán külügy közleményében külön kitért az orosz kormány azon döntésére is, hogy Bergyanszk és Mariupol tengeri kikötőit az oroszországi kikötők listájára vette fel. A minisztérium ezt semmisnek minősítette, mivel álláspontjuk szerint ez a lépés a Kreml újabb kísérlete arra, hogy legalizálja az ukrán területek megszállását.

Kijev szerint a döntés sérti az ENSZ Alapokmányát, az 1982-es tengerjogi egyezményt, valamint az ENSZ-közgyűlés Ukrajna szuverenitását megerősítő határozatait.

A tárca újabb szankciókat sürgetett azokkal a vállalatokkal és hajókkal szemben, amelyek Mariupolban vagy Bergyanszkban végeznek tevékenységet. Emellett hangsúlyozták, hogy az orosz katonai infrastruktúrában részt vevő kikötőket különösen szigorú intézkedések alá kell vonni.