Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

TCKKrivij RihbenZelenszkij

Ukrajnában falkában járnak „vadászni” a toborzóközpont emberei + videó

Zelenszkij emberrabló nem kímélik a civileket, volt itt már rendőri erőszak, készült videó toborzói brutalitásról és arról is, amikor a civilek kergették el a toborzóközpontok munkatársait. Ukrajnában mindennapossá váltak a kényszersorozások körüli botrányok, amit a nyilvánosság elé kerülő videók is fokoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 13:55
A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)
A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hadsereg komoly nehézségekbe ütközik az utánpótlás biztosításában, emiatt folyamatos az erőszakos kényszersorozás. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij emberei kisbuszokkal szálltak ki egy parkolóhoz, hogy egy parkolóőrt személyesen szólítsanak fel a katonai szolgálatra.

Ukrajnában falkában járnak „vadászni” újoncokra a toborzóközpont emberei
Ukrajnában falkában járnak „vadászni” újoncokra a toborzóközpont emberei (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)

Ukrajnában falkában járnak a toborzóközpont munkatársai

Krivij Rihben csoportosan indultak vadászni a TCK emberei, a kényszersorozást egész Ukrajnában felháborodás kíséri.

Borítókép: A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Bokorból rángatták elő és megverték – így soroznak Ukrajnában + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu