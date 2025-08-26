Az ukrán hadsereg komoly nehézségekbe ütközik az utánpótlás biztosításában, emiatt folyamatos az erőszakos kényszersorozás. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij emberei kisbuszokkal szálltak ki egy parkolóhoz, hogy egy parkolóőrt személyesen szólítsanak fel a katonai szolgálatra.
Ukrajnában falkában járnak „vadászni” a toborzóközpont emberei + videó
Zelenszkij emberrabló nem kímélik a civileket, volt itt már rendőri erőszak, készült videó toborzói brutalitásról és arról is, amikor a civilek kergették el a toborzóközpontok munkatársait. Ukrajnában mindennapossá váltak a kényszersorozások körüli botrányok, amit a nyilvánosság elé kerülő videók is fokoznak.
Ukrajnában falkában járnak a toborzóközpont munkatársai
Krivij Rihben csoportosan indultak vadászni a TCK emberei, a kényszersorozást egész Ukrajnában felháborodás kíséri.
További Külföld híreink
Borítókép: A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.