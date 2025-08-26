Ukrajnában falkában járnak „vadászni” a toborzóközpont emberei + videó

Az ukrán hadsereg komoly nehézségekbe ütközik az utánpótlás biztosításában, emiatt folyamatos az erőszakos kényszersorozás. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij emberei kisbuszokkal szálltak ki egy parkolóhoz, hogy egy parkolóőrt személyesen szólítsanak fel a katonai szolgálatra.

Ukrajnában falkában járnak „vadászni” újoncokra a toborzóközpont emberei (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)