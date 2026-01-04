Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett

A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – írta a Tichyseinblick.de német portál.

Szilveszterkor tűzijáték robban egy rendőrautó előtt Neuköllnben. Míg Nyugat-Európa nagyvárosaiban erőszak uralkodott el szilveszterkor, addig Magyarországon békésen telt az ünnep (Fotó: DPA/Sebastian Gollnow)

A cikk szerzője hozzátette: Magyarországon elmondható, hogy a városban nincsenek menedékkérők, mint ahogy rendőri rohamcsapatok sincsenek.

Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben

– emelte ki a cikk, emlékeztetve: