Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett

A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – írta a Tichyseinblick.de német portál.
A cikk szerzője hozzátette: Magyarországon elmondható, hogy a városban nincsenek menedékkérők, mint ahogy rendőri rohamcsapatok sincsenek.
Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben
– emelte ki a cikk, emlékeztetve:
Nem csak Berlinben és más német városokban vezetett az új év kezdete ismét „háborús állapotokhoz”. Bielefeldben két fiatal „kísérletezett a halállal”. Berlinben 12 óra alatt 2340 bevetés volt, amelyekből 800 nyomozás indult. Hamburgban tíz rendőr megsérült, és 1398 bevetésen kellett részt venniük. Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!