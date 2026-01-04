budapestbrüsszelprága

Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett

Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben.

2026. 01. 04. 11:38
Budapesten békésen telt az ünnep Fotó: EMRAH YORULMAZ Forrás: ANADOLU
A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – írta a Tichyseinblick.de német portál. 

Szilveszterkor tűzijáték robban egy rendőrautó előtt Neuköllnben. Míg Nyugat-Európa nagyvárosaiban erőszak uralkodott el szilveszterkor, addig Magyarországon békésen telt az ünnep Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA
A cikk szerzője hozzátette: Magyarországon elmondható, hogy a városban nincsenek menedékkérők, mint ahogy rendőri rohamcsapatok sincsenek.

Szilveszterkor is látszik: az európai kontinens keleti és nyugati része továbbra is megosztott. Míg Varsóban, Budapesten és Prágában nagy, békés ünnepekre van lehetőség, addig Berlinben, Brüsszelben és Párizsban egyre szigorúbb korlátozások vannak érvényben

– emelte ki a cikk, emlékeztetve:

Nem csak Berlinben és más német városokban vezetett az új év kezdete ismét „háborús állapotokhoz”. Bielefeldben két fiatal „kísérletezett a halállal”. Berlinben 12 óra alatt 2340 bevetés volt, amelyekből 800 nyomozás indult. Hamburgban tíz rendőr megsérült, és 1398 bevetésen kellett részt venniük. Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni.

Hozzátette: 

A (nyugat-)európai országokban sem volt jobb a helyzet. Amszterdamban egy 19. századi történelmi templomot olyan hevesen támadtak, hogy a külső falak kivételével teljesen leégett. Az amszterdami Vondelkirche, amely a csatornahálózat közelében található, már évtizedek óta nem szolgált vallási célokat, de itt is ugyanaz a gondatlan bánásmód látható a kereszténység építészeti örökségével szemben. A holland rendőrségi szakszervezet is példátlan erőszakhullámról beszélt, amelynek során Molotov-koktélokat is dobtak a rendőrökre.

A portál úgy fogalmazott:

Aki ezekben a napokban Brüsszelbe utazik, saját szemével is meggyőződhet a félelem és a bizalmatlanság légköréről. Csak annyit kell tennie, hogy egy utcányira eltávolodik a bizottság vagy az Európai Parlament épületeitől, és máris érezni fogja a többnyire muszlim bevándorlók tartós, tagadhatatlan idegenségét. Ezeket az utcákat ezért bizalmatlanság jellemzi, amely természetesen elsősorban azokra vonatkozik, akik idegennek tűnnek. 

A brüsszeli szilveszter sem volt erőszaktól mentes. 

Szilveszter éjjel Brüsszelben is tűzijátékkal támadtak a rendfenntartókra. 25 villamos és jármű égett, írja az állami csatorna VRT NWS. Buszokat és városi berendezéseket rongáltak meg. Schaarbeekben lelkes „ünneplők” felgyújtották a villamosvágányokat. A rendőrség összesen 684 alkalommal kellett kivonulnia,

számolt be a BRF Nachrichten

Ez még ünneplés vagy már háború? A külföldre vetett pillantás néha emlékeztet minket a magától értetődő dolgokra. A német utcákon is háború dúl a rend, a jog és az állam ellen, de a hatalmasságok nem akarják ezt beismerni

– írta a cikk szerzője, kiemelve azokat a helyeket, köztük Magyarországot is, ahol békésen lehet ünnepelni. 

„Magyarországon elmondható, hogy a városban ugyanúgy nincsenek menedékkérők, mint ahogy rendőri rohamcsapat sincs. A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők. Lengyelországban teljesen békés szilveszteri koncertek rendezhetők olyan nemzetközi sztárokkal, mint Sting. A rend vonzó, a káosz visszataszító. Prágáról is hasonlókat lehet mondani.”

Amint arról mi is beszámoltunk, erőszakos cselekmények, halálesetek, súlyos sérülések és rendőrség elleni támadások árnyékolták be a szilvesztert Németországban és Európa több nagyvárosában. A karácsonyi vásárok a legtöbb nyugat-európai városban szigorú rendőri biztosítás mellett voltak csak megrendezhetők, mivel a szervezők terrortámadástól tartottak. 

Borítókép: Budapest az ünnepi időszakban – illusztráció (Fotó: AFP)

