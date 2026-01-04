Figyelmeztetett a frakcióvezető, közeleg a döntés ideje + videó

„Néhány hónap múlva dönteni kell az országnak arról, hogy hogyan tovább” – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangsúlyozta: két nagy politikai tömörülés van, a jobb- és a baloldal.

A jobboldali tömörülést jó ideje ugyanúgy hívják, és jó ideje a választók, a támogatók bizalmának köszönhetően nagy fölénnyel és nagy stabilitással vezeti az országot, az ellenfeleinket pedig most aktuálisan Tisza Pártnak hívják

– fogalmazott.

Kocsis Máté szerint a helyzet ugyanolyan egyszerű, mint korábban volt: Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes álláspontot képvisel, ezzel szemben a baloldali Tisza Párt Brüsszel álláspontját képviseli.

„Ez abból is látszik, hogy az Európai Néppárt vezetője, ez a Manfred Weber nevű német ember azt mondta, hogy azok a pártok, amelyek csatlakoznak az ő közösségükhöz, az Európai Néppárthoz, azoknak ukránpártinak kell lenniük, és Európa-pártinak kell lenniük. És a Tisza Párt ezt meghallgatta és csatlakozott hozzájuk” – összegzett a frakcióvezető.