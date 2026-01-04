választásFideszTisza Párt

Figyelmeztetett a frakcióvezető, közeleg a döntés ideje + videó

Hamarosan itt vann az április választás és a helyzet ugyanolyan egyszerű, mint korábban volt – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kifejtette: Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kitörése óta ugyanazt az álláspontot képviseli, ezzel szemben a baloldalon ezúttal a Tisza Párt képviseli a brüsszeli álláspontot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 11:30
„Néhány hónap múlva dönteni kell az országnak arról, hogy hogyan tovább” – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. 

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangsúlyozta: két nagy politikai tömörülés van, a jobb- és a baloldal. 

A jobboldali tömörülést jó ideje ugyanúgy hívják, és jó ideje a választók, a támogatók bizalmának köszönhetően nagy fölénnyel és nagy stabilitással vezeti az országot, az ellenfeleinket pedig most aktuálisan Tisza Pártnak hívják

 – fogalmazott.

Kocsis Máté szerint a helyzet ugyanolyan egyszerű, mint korábban volt: Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes álláspontot képvisel, ezzel szemben a baloldali Tisza Párt Brüsszel álláspontját képviseli.

„Ez abból is látszik, hogy az Európai Néppárt vezetője, ez a Manfred Weber nevű német ember azt mondta, hogy azok a pártok, amelyek csatlakoznak az ő közösségükhöz, az Európai Néppárthoz, azoknak ukránpártinak kell lenniük, és Európa-pártinak kell lenniük. És a Tisza Párt ezt meghallgatta és csatlakozott hozzájuk” – összegzett a frakcióvezető.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


