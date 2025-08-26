A jelenet önmagában is felháborító, de korántsem egyedi. Az elmúlt hónapokban egymást érik azok a videók, amelyeken ukrán sorozóbizottságok tagjai az utcáról, kávéházakból vagy akár a férfiak saját otthonaiból hurcolják el az embereket. A kényszersorozások gyakran erőszakba és megalázásba torkollnak, amelyről egyre több felvétel tanúskodik, írja az Origo.
Bokorból rángatták elő és megverték – így soroznak Ukrajnában + videó
Újabb sokkoló felvétel járja be az ukrán közösségi médiát: a hadkiegészítő központ emberei a bokrok közül cibáltak elő egy férfit, majd megverték, mert nem akart a frontra vonulni.
Embervadászat zajlik Ukrajnában
A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni sorait. A fronton súlyos veszteségek érik az ukrán csapatokat, miközben egyre többen menekülnek a sorozás elől – ki külföldre, ki a vidéki falvak rejtekébe. A hadkiegészítő központ (TCK) emberei emiatt egyre durvább módszerekhez nyúlnak. Nem ritka, hogy fényes nappal állítják meg a járókelőket, autóba tuszkolják őket, majd egyenesen a toborzóirodákba szállítják.
A közösségi oldalakon terjedő felvételek világosan mutatják: az ukrán társadalom bizalma megrendült. A katonai vezetés továbbra is a „haza védelmének kötelességéről” beszél, ám a mindennapokban sok család számára a bujkálás, a rettegés és a kényszer a valóság.
Miközben Volodimir Zelenszkij a nemzetközi színtéren a Nyugat támogatását kéri, odahaza a kormány erőszakos sorozásokkal próbálja pótolni a fronton elesett katonákat.
A béke helyett újabb tragédiák
A kényszerített behívások nemcsak az érintett férfiak sorsát pecsételik meg, hanem egész közösségeket traumatizálnak. Az ukrán hétköznapokat mára a félelem és a bizonytalanság uralja, miközben a háborúnak továbbra sincs vége. A béke helyett újabb tragédiák történnek – és egyre többen teszik fel a kérdést: meddig tartható fenn ez a helyzet, és hány emberéletet követel még az ukrán kormány vak háborús politikája?
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
