Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

sorozásUkrajnaTCKkényszerembervadászat

Bokorból rángatták elő és megverték – így soroznak Ukrajnában + videó

Újabb sokkoló felvétel járja be az ukrán közösségi médiát: a hadkiegészítő központ emberei a bokrok közül cibáltak elő egy férfit, majd megverték, mert nem akart a frontra vonulni.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2025. 08. 26. 11:31
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenet önmagában is felháborító, de korántsem egyedi. Az elmúlt hónapokban egymást érik azok a videók, amelyeken ukrán sorozóbizottságok tagjai az utcáról, kávéházakból vagy akár a férfiak saját otthonaiból hurcolják el az embereket. A kényszersorozások gyakran erőszakba és megalázásba torkollnak, amelyről egyre több felvétel tanúskodik, írja az Origo.

Embervadászat zajlik Ukrajnában

A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni sorait. A fronton súlyos veszteségek érik az ukrán csapatokat, miközben egyre többen menekülnek a sorozás elől – ki külföldre, ki a vidéki falvak rejtekébe. A hadkiegészítő központ (TCK) emberei emiatt egyre durvább módszerekhez nyúlnak. Nem ritka, hogy fényes nappal állítják meg a járókelőket, autóba tuszkolják őket, majd egyenesen a toborzóirodákba szállítják.

A közösségi oldalakon terjedő felvételek világosan mutatják: az ukrán társadalom bizalma megrendült. A katonai vezetés továbbra is a „haza védelmének kötelességéről” beszél, ám a mindennapokban sok család számára a bujkálás, a rettegés és a kényszer a valóság.

Miközben Volodimir Zelenszkij a nemzetközi színtéren a Nyugat támogatását kéri, odahaza a kormány erőszakos sorozásokkal próbálja pótolni a fronton elesett katonákat.

A béke helyett újabb tragédiák

A kényszerített behívások nemcsak az érintett férfiak sorsát pecsételik meg, hanem egész közösségeket traumatizálnak. Az ukrán hétköznapokat mára a félelem és a bizonytalanság uralja, miközben a háborúnak továbbra sincs vége. A béke helyett újabb tragédiák történnek – és egyre többen teszik fel a kérdést: meddig tartható fenn ez a helyzet, és hány emberéletet követel még az ukrán kormány vak háborús politikája?

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Kényszersorozás Ukrajnában: lefogtak egy nőt a TCK emberei + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu