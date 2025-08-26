Embervadászat zajlik Ukrajnában

A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni sorait. A fronton súlyos veszteségek érik az ukrán csapatokat, miközben egyre többen menekülnek a sorozás elől – ki külföldre, ki a vidéki falvak rejtekébe. A hadkiegészítő központ (TCK) emberei emiatt egyre durvább módszerekhez nyúlnak. Nem ritka, hogy fényes nappal állítják meg a járókelőket, autóba tuszkolják őket, majd egyenesen a toborzóirodákba szállítják.

A közösségi oldalakon terjedő felvételek világosan mutatják: az ukrán társadalom bizalma megrendült. A katonai vezetés továbbra is a „haza védelmének kötelességéről” beszél, ám a mindennapokban sok család számára a bujkálás, a rettegés és a kényszer a valóság.

Miközben Volodimir Zelenszkij a nemzetközi színtéren a Nyugat támogatását kéri, odahaza a kormány erőszakos sorozásokkal próbálja pótolni a fronton elesett katonákat.

A béke helyett újabb tragédiák

A kényszerített behívások nemcsak az érintett férfiak sorsát pecsételik meg, hanem egész közösségeket traumatizálnak. Az ukrán hétköznapokat mára a félelem és a bizonytalanság uralja, miközben a háborúnak továbbra sincs vége. A béke helyett újabb tragédiák történnek – és egyre többen teszik fel a kérdést: meddig tartható fenn ez a helyzet, és hány emberéletet követel még az ukrán kormány vak háborús politikája?