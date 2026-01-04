Az Arsenal nyerőembere nem akárhogy dicsérte meg Gyökeres Viktort

Sorozatban az ötödik Premier League-mérkőzésén diadalmaskodott az Arsenal, amely Gabriel góljának és Declan Rice duplájának köszönhetően 3-2-re legyőzte idegenben a Bournemouth-t. Az észak-londoniak előnye hat pont a második Aston Villa előtt, igaz, amennyiben a Manchester City legyőzni vasárnap a Chelsea-t, Pep Guardiola csapata ismét négypontos lőtávon belül lehetne.

Declan Rice kétszer is bevette a Bournemouth kapuját (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Amíg azonban nyeri a meccseket, nem kell a riválisokkal foglalkoznia Mikel Arteta csapatának, amely elsősorban a sérüléséből visszatérő Rice kiváló teljesítményének köszönhetően gyűjtötte be szombaton a három pontot. Az angol válogatott középpályás pályafutása során először duplázott a Premier League-ben – a teljes karrierjét figyelembe véve is csak az emlékezetes Real Madrid elleni BL-negyeddöntőben sikerült ez neki, két parádés szabadrúgásgóllal.

Declan Rice megdicsérte Gyökeres Viktort

A mostani dupla az immár szokásosnak mondható extra teljesítményre tette fel a koronát, az első gólja azonban nem jöhetett volna létre Gyökeres Viktor nélkül, aki öt hazai játékost is lekötött, mielőtt Martin Ödegaard passzát követően Rice a kapuba talált volna. A svéd válogatott csatár az előző nyolc bajnokiján mindössze egy gólt szerzett, ám mezőnymunkája így is rendkívül hasznos a csapatának, s ezt többen is elismerik.

– Nincs könnyű dolga, mert mindegyik mérkőzésen folyamatosan két védő van a nyakán. Az erejét kell használnia, de minden tőle telhető megtesz, hogy segítse a csapatot. Az első gól nem jöhetett volna létre nélküle, ahogy azzal az elfutással megtartotta a labdát, és lekészítette volna Martinnak. Kulcsfontosságú pillanat volt a találkozón. Látom, hogy milyen erősen képes a kapura küldeni a labdát, amikor megvan a helye és a labdát lábhoz kapja, biztosan betalál.

A jelenlegi helyzet viszont az, hogy a Premier League védői mindent megtesznek a megállítása érdekében, mert ő a világ egyik legjobb csatára. Higgyék el, rendkívül értékes nekünk a teljesítménye, nélküle nem tartanánk itt

– mondta Gyökeresről Rice.

Az Arsenal legközelebb csütörtökön, a címvédő Liverpool ellen lép pályára az Emirates Stadionban.