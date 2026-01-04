ArsenalDeclan RiceGyökeres Viktor

Az Arsenal nyerőembere nem akárhogy dicsérte meg Gyökeres Viktort

Továbbra is remekel a Premier League-ben az Arsenal, a bajnokság listavezetője szombaton 3-2-re nyert a Bournemouth otthonában, s így megerősítette vezető helyét. Bár Gyökeres Viktor gólt nem szerzett, ezúttal is rendkívül hasznosan futballozott, és ez a duplázó Declan Rice figyelmét sem kerülte el, aki megdicsérte a svéd válogatott csatárt.

2026. 01. 04. 11:26
Gyökeres Viktor is kellett a fordítást jelentő második gólhoz Fotó: Justin Tallis Forrás: AFP
Sorozatban az ötödik Premier League-mérkőzésén diadalmaskodott az Arsenal, amely Gabriel góljának és Declan Rice duplájának köszönhetően 3-2-re legyőzte idegenben a Bournemouth-t. Az észak-londoniak előnye hat pont a második Aston Villa előtt, igaz, amennyiben a Manchester City legyőzni vasárnap a Chelsea-t, Pep Guardiola csapata ismét négypontos lőtávon belül lehetne.

Declan Rice kétszer is bevette a Bournemouth kapuját
Declan Rice kétszer is bevette a Bournemouth kapuját (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Amíg azonban nyeri a meccseket, nem kell a riválisokkal foglalkoznia Mikel Arteta csapatának, amely elsősorban a sérüléséből visszatérő Rice kiváló teljesítményének köszönhetően gyűjtötte be szombaton a három pontot. Az angol válogatott középpályás pályafutása során először duplázott a Premier League-ben – a teljes karrierjét figyelembe véve is csak az emlékezetes Real Madrid elleni BL-negyeddöntőben sikerült ez neki, két parádés szabadrúgásgóllal.

Declan Rice megdicsérte Gyökeres Viktort

A mostani dupla az immár szokásosnak mondható extra teljesítményre tette fel a koronát, az első gólja azonban nem jöhetett volna létre Gyökeres Viktor nélkül, aki öt hazai játékost is lekötött, mielőtt Martin Ödegaard passzát követően Rice a kapuba talált volna. A svéd válogatott csatár az előző nyolc bajnokiján mindössze egy gólt szerzett, ám mezőnymunkája így is rendkívül hasznos a csapatának, s ezt többen is elismerik.

– Nincs könnyű dolga, mert mindegyik mérkőzésen folyamatosan két védő van a nyakán. Az erejét kell használnia, de minden tőle telhető megtesz, hogy segítse a csapatot. Az első gól nem jöhetett volna létre nélküle, ahogy azzal az elfutással megtartotta a labdát, és lekészítette volna Martinnak. Kulcsfontosságú pillanat volt a találkozón. Látom, hogy milyen erősen képes a kapura küldeni a labdát, amikor megvan a helye és a labdát lábhoz kapja, biztosan betalál.

A jelenlegi helyzet viszont az, hogy a Premier League védői mindent megtesznek a megállítása érdekében, mert ő a világ egyik legjobb csatára. Higgyék el, rendkívül értékes nekünk a teljesítménye, nélküle nem tartanánk itt

mondta Gyökeresről Rice.

Az Arsenal legközelebb csütörtökön, a címvédő Liverpool ellen lép pályára az Emirates Stadionban.

PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

Szombaton játszották:

Vasárnap:

  • Leeds United–Manchester United, 13.30 (tv: Spíler1)
  • Everton–Brentford, 16.00
  • Fulham–Liverpool, 16.00 (Tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Crystal Palace, 16.00
  • Tottenham Hotspur–Sunderland, 16.00
  • Manchester City–Chelsea, 18.30 (tv: Spíler1)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

