Gera Zoltán pályát válthat, teológiát tanul, és megrendítő történetet mesélt el

Mélyebb gondolatairól is mesélt Gera Zoltán nemrég a Hetek című hetilapnak adott interjúban. A 97-szeres magyar válogatott korábbi labdarúgóról eddig is köztudott volt, hogy mélyen vallásos, most viszont egy megrendítő, személyes történetet is elmesélt a hitéről, amit egy börtönben élt át. Gera Zoltán azt is elárulta, hogy jelenleg teológiát tanul. Az edzői pályafutása korán megrekedhet.

2026. 01. 04. 7:58
Gera Zoltán teológiát tanul, és egy megrendítő börtönélményét is megosztotta Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gera Zoltán kétségkívül a 21. századi magyar futball egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja, és ha az utóbbi időben Szoboszlai Dominik nem szárnyalna úgy a Liverpoolban, ahogyan teszi, talán még az „egyik” kitételt is kihúzhatnánk a mondatból. Gera játékosként mindenütt kedvenc volt, Angliában éppúgy, mint a Fradiban. A Premier League-ben még mindig neki van a legtöbb meccse (172) és a legtöbb gólja (17) magyarként, még fel van adva a lecke Szoboszlainak.

Gera Zoltán edzői karrierje megrekedhetett, most teológiát tanul
Gera Zoltán edzői karrierje megrekedhetett, most teológiát tanul (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ugyanakkor Gera Zoltán edzői pályafutása eddig nem sikertörténetként íródik. 2019-ben a magyar U21-es válogatott élére került először, majd felemás eredmények után (13 győzelem, 6 döntetlen, 16 vereség) 2024-ben a Vasas vezetőedzője lett az NB II-ben. Mindössze 17 meccs után elküldték, de hamarosan így is előre lépett, és az akkor még élvonalbeli Kecskemét irányítását vette át. Idén kiesett a csapattal az NB I-ből, majd miután a másodosztályban az első öt meccséből három vereség lett, tavaly augusztusban Kecskeméten is elköszöntek tőle.

Megrekedt az edzői karrier, most teológiát tanul

Gera Zoltánnak azóta nincsen csapata, és most a Hetek című hetilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy váratlanul érte, amikor menesztették Kecskeméten, és még nem tudja, mit hoz a jövő. Az is előfordulhat, hogy pályát vált: ha marad is a futballon belül, akkor is más szerepkörben dolgozhat, noha sok munkát fektetett az edzősködésbe, és minden szükséges végzettséget megszerzett.

Ebből tehát úgy tűnik, hogy Gera Zoltán edzői pályafutása igen hamar megrekedhet, hiszen 46 évesen még nagyon fiatalnak számít. Persze nincs kizárva, hogy valahol kap újabb esélyt. 

Gera az interjúban elárulta, hogy most teológiát tanul a Hit Gyülekezete által alapított Szent Pál Akadémián.

– Ott szeretnék helytállni, ahol a helyem van – mondta a jövőjéről Gera sejtelmesen.

Gera Zoltán megrázó története a börtönből

Köztudott, hogy Gera Zoltán életében milyen fontos szerepet játszott a hit, amelynek segítségével elzüllő fiatalként visszatalált a futballhoz és a becsületes élethez. Gera az interjúban egy megrázó, személyes történetet is elmesélt, ami egy börtönben történt vele.

– 2002-ben voltam először Sopronkőhidán egy börtönben evangelizálni. Elmondtam a megtérésemet, és miközben meséltem, hogy milyen hülyeségeket csináltam, fölállt az egyik rab, és azt mondta: „Emlékszel? Velem csináltad.” Az egy olyan pillanat volt, nemcsak nekem, hanem a többieknek is, hogy ők csak is néztek – mesélte Gera Zoltán.

Hozzátette: 

Látták, hogy én megtértem még időben, fiatal koromban, ő pedig nem, és börtönbe került. Úgy találkoztunk bent, hogy én látogató voltam, ő pedig egy rab. Érzelmes pillanat volt, valós megtapasztalás, hogy nem kamuztam, amikor arról beszéltem, hogy én honnan jöttem, persze az ember erre nem büszke.

 

