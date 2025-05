Gera Zoltán a kiesés okairól beszélt, edzőként sorra kapja a pofonokat

– A pontszerzés reálisabb lett volna, de sajnos azzal sem mentünk volna sokra – közölte Gera Zoltán, aki a vereség után a kieséssel kapcsolatos érzéseiről is beszélt. – A kiesés mindenképpen csalódás, rossz tapasztalat és érzés. Mindenki csalódott, mert hittünk benne, hogy van számunkra visszaút, annak ellenére is, hogy végig kényszerben, a vonal alatt voltunk, ami mentálisan folyamatosan nyomta a csapatot. Volt egy fellángolásunk, de aztán sok esélyt szalasztottunk el. Megvannak ennek az okai, sok esetben a minőségi dolgok nem a mi javunkra dőltek el, nem egy alkalommal többet érdemeltünk volna meccseken, de a táblázat nem hazudik. Nagyon sajnálom a szurkolókat, a klubnál dolgozó embereket, akik rengeteg energiát tettek ebbe bele, ez mindenkinek óriási csalódás most.

A szezon közben érkezett Gera Zoltán sem tudta megmenteni a KTE-t (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Egy év alatt a második csalódás Gera edzői pályafutásában

A Kecskemét még Szabó István irányításával kezdte a szezont, Gera Zoltán a 10. játéknapon, október 20-án irányította először edzőként a csapatot. A KTE akkor kilenc kör után mindössze egy győzelemmel és öt szerzett ponttal állt az utolsó helyen, és a hátralévő két hétben már biztosan nem is fog tudni elmozdulni a 12. pozícióból. Gera eddig 22 bajnokit teljesített a kecskemétiek trénereként, mérlege 3 győzelem, 10 döntetlen és 9 vereség. Gerával tavaly novembertől kezdve hétmeccses veretlenségi sorozatot is produkált a gárda, amely azonban összesítésben nem tudott javítani a helyzetén.