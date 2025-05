A Loki súlyos árat fizetett a kihagyott tizenegyesért a Puskás Akadémia ellen

A szombat esti Paks–Ferencváros aranycsata előtt a harmadik bajnokaspiráns, a Puskás Akadémia a Debrecent fogadta az NB I 31. fordulójában. A felcsútiak vezetőedzője, a pénteken szerződést hosszabbító Hornyák Zsolt a találkozó előtt tudta, egy újabb botlással egészen biztos, hogy csapata kiszáll a bajnoki versenyfutásból. De ehhez a kiesés ellen küzdő Lokinak óriási bravúrra lett volna szüksége a Pancho Arénában.

Hornyák Zsolt 2027-ig hosszabbította meg a szerződését a Puskás Akadémiánál Fotó: Puskás Akadémia

A Debrecen büntetőt rontott

Esélyeshez méltón kezdett a Puskás Akadémia, s a 10. percben már előnybe került. A tizenhatoson belül a debreceni védőkről Jonathan Levi elé került a labda, aki a hosszúba lőtte a labdát (1-0).

A vendégek viszont szinte egyből egyenlíthettek volna, de Pécsi Ármin védte a hajdúságiak egyik legjobbja, Brandon Domingues tizenegyesét.

A Debrecen a kihagyott büntetőért súlyos árat fizetett, a Puskás még az első félidőben meglőtte a második gólját. A finn támadó, Mikael Soiasolo továbbított Nagy Zsoltnak, a válogatott labdarúgó pedig szezonbeli 12. találatát szerezte a bajnokságban (2-0). Majd a szünet előtt a vendégek ismét tizenegyest reklamáltak, Szűcs Tamás esett el, a VAR közbenjárásával végül másodszor nem kaptak büntetőt, hovatovább Szűcs sárga lapot kapott műesésért Antal Péter játékvezetőtől.

Gólzápor a hajrában

A Debrecen a második félidőben mindent megtett a feltámadásért, Dzsudzsák Balázst is becserélte Nestor El Maestro, a 79. percben éppen az ő passzából szépített Amos Youga (2-1). A Puskás viszont még egyet lőtt, a mérkőzés legjobbja, Levi tett újra kettőt közé (3-1). A Loki viszont nagyon nyomott, s hosszabbításban Shedrach Kaye szépített (3-2), majd a végén Pécsi óriási védése kellett, hogy a Felcsút ne szórakozza el a kétgólos előnyt. S ahogy korábban, ezt is megbüntette a PAFC, Mondovics Kevin állította be a 4-2-es végeredményt.

A Puskás Akadémia a tabella éléről tekintheti meg az esti Paks–FTC meccset, amely 19 óra 30 perckor kezdődik. A Debrecen mindeközben továbbra is a 11. helyen áll, s örülhet, hogy a Fehérvár pénteken kikapott Győrben.