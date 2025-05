A Paksnak csak így lehet esélye a Ferencváros ellen

Néhány napon belül kétszer is megmérkőzik egymással a Paks és a Ferencváros. Először szombaton, a paksi stadionban találkoznak a felek, majd május 14-én, szerdán a Puskás Arénában, ahol a hazai kupasorozat döntőjét rendezik.

Tavaly a Paksi FC nyerte meg a Magyar Kupát (Fotó: Polyák Attila)

A finálé előtt a bajnoki is különleges téttel bír. Három fordulóval a bajnokság vége előtt a listavezető FTC öt ponttal előzi meg a harmadik helyen álló, a napokban vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, és rutinos csatárával, Böde Dániellel is szerződést hosszabbító Paksi FC-t, azaz a helyzet egyértelmű: a paksiaknak nyerni kell, hogy versenyben maradjanak a bajnoki címért.

Különleges meccsek előtt áll a Paksi FC

– A Fradi elleni meccsek mindig, minden csapatnak kiemelt jelentőséggel bírnak Magyarországon, így persze nekünk is. Most pedig, itt az idény végén kétszer is találkozunk, ráadásul ezek a mérkőzések különleges téttel is bírnak – kezdte Paks támadója, a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Tóth Barna. – A heti edzésmunkában nem volt különösebb eltérés, igyekeztünk magunkra koncentrálni, hogy minél jobb állapotban legyünk ezen a két találkozón. A Ferencváros ellen az embernek száz százalékot kell nyújtani, hogy egyáltalán legyen esélye, ezzel most is tisztában vagyunk. Bízunk benne, hogy mindenki a legjobbját tudja majd mutatni.

Tóth Barna eddig igencsak eredményes szezont teljesít a Paks színeiben (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás)

Most nem a gólkirályi cím a lényeg

Tóth Barna a mostani kiírásban 29 bajnokin szerepelt, 12 gólt és öt gólpasszt jegyez. Neki, és csapatának is jól ment a 2024/2025-ös évad eddigi, Ferencváros elleni rangadóin: tavaly októberben, Pakson 3-1-re, az idén februárban, Budapesten pedig 2-0-ra nyert a Paksi FC. A hazai meccs harmadik gólját Tóth Barna fejelte.

– A Ferencváros ellen mindig egy kicsit más gólt szerezni, azt mindenki megjegyzi. Szerencsére velem nem először fordult elő ez. Nagyon örülnék, ha ismét sikerülne betalálnom, de a csapat eredménye az elsődleges most, úgyhogy nem bánom, ha nem én, hanem valaki más lesz eredményes – folytatta a 30 esztendős játékos, aki csapattársához, a 14 gólos Böde Dánielhez hasonlóan még a gólkirályi címre is esélyes.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem motoszkál a fejemben, de szerintem nem én vagyok az első számú esélyes. A fókusz most nem ezen van, hanem a csapat eredményén. Dani (Böde – a szerk.) is ugyanígy gondolkozik.

Tóth Barna két góllal van lemaradva Böde Dániel mögött a góllövőlistán (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt)

Tóth Barna a szombati rangadóra rátérve úgy fogalmazott, hogy nem a Paksot tartja favoritnak, de bízik csapatában, és abban, hogy a bajnokiból és a kupameccsből is pozitívan jöhetnek majd ki.

A Puskás eredményét már ismeri majd az FTC

Alapvetően meghatározza majd a paksi mérkőzés hangulatát a Puskás Akadémia és a Debrecen korábbi, 14.30-kor kezdődő párharca, ha ugyanis nyerni tudna a Puskás, több sikerének köszönhetően átmenetileg mindenképpen megelőzné a Ferencvárost. A felcsútiak is egy bejelentéssel hangoltak, a klubhonlapon pénteken tudatták, hogy két évvel, 2027 nyaráig meghosszabbították az 52 éves, felvidéki származású edző, Hornyák Zsolt szerződését.

A Puskás ellenfele, a Debrecen kieső helyen állva kezd, ám a fordulót megelőzően előtte a Zalaegerszeg, a Nyíregyháza és a Fehérvár is csak egy ponttal állt jobban. A tabella utolsó helyezettje, a Kecskemét hat ponttal lemaradva követi a debrecenieket, és amennyiben a szombati meccsen nem győz az MTK Budapest otthonában, biztosan búcsúzik az élvonaltól.