Jöhet a huszadik szezon? Böde Dániel sorsa is eldőlt Pakson

Böde Dániel egész egyszerűen nem tud leállni. Átlépte az 500-as álomhatárt a labdarúgó NB I-ben, továbbra is nagyüzemi módon termeli a gólokat, s a jelek szerint októberben, 39. születésnapját is élvonalbeli játékosként ünnepli majd. A Paksi FC csapatkapitánya immár a következő szezonra is aláírt kontraktussal rendelkezik.

Ezúttal Böde Dániel sem tudta megmenteni a Paksot, amelyet legyőzött a Győr (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

− Nem volt nehéz meghozni a döntést,

Haraszti Zsolt ügyvezetőnkkel körülbelül húsz másodperc alatt megegyeztünk.

Mindenki tudja, hogy itt nőttem fel. Jól érzem magam, és bízom benne, hogy ez így marad a következő szezonban is − számolt be a háttérről a klub hivatalos oldalának Böde, aki mintha összebeszélt volna a szerdán szerződést hosszabbító vezetőedzővel, Bognár Györggyel.

Családias hangulat

Köztudott, hogy Böde Dániel nagyon családcentrikus ember. A korábbi 25-szörös válogatott támadónak két gyermeke van, második felesége, Böde-Bíró Blanka válogatott kézilabdázó pedig várandós. Szeretteinek is szeretne bizonyítani, példát mutatni azzal, hogy ennyi idősen is képes a legmagasabb szinten focizni Magyarországon.

− Mindig van valami apróság, ami előrevisz, ami új lendületet ad, de a legnagyobb motiváció számomra az, amikor a gyermekeim ott vannak a lelátón.