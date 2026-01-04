Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő

A tárca szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a légicsapás civileket sodort volna veszélybe, és a bevetésben résztvevő összes repülőgép biztonságban visszatért támaszpontjára. John Healey brit védelmi miniszter az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az akció is jelzi Nagy-Britannia elkötelezettségét arra, hogy szövetségeseivel vállvetve eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten. December végén az amerikai fegyveres erők hajtottak végre nagyszabású akciót ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam állásai ellen, miután a terrorszervezet nem sokkal korábban Palmüra környékén elkövetett támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt – közölte az MTI.

Borítókép: A brit légierő az Iszlám Állam állásait támadta – képünk illusztráció (Fotó: AFP)