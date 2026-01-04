iszlám állambritrepülőgép

Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő

Az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet szíriai állásait támadta a brit királyi légierő (RAF). A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a támadás alá vont terület környékén nincsenek lakott civil települések.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 11:38
A brit légierő az Iszlám Állam állásait támadta - képünk illusztráció Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az ősi Palmüra romváros közelében emelkedő hegyekben gondos hírszerzési elemzőmunkával sikerült azonosítani egy föld alatti létesítményt, amelyet az Iszlám Állam használt minden valószínűség szerint fegyverek és robbanóanyagok tárolására. A tárca hangsúlyozta, hogy a helyszín környékén nincsenek lakott civil települések. 

RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépekkel támadta a brit légierő az Iszlám Állam állásait Fotó: MI NEWS / NurPhoto
RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépekkel támadta a brit légierő az Iszlám Állam állásait (Fotó: MI News/NurPhoto)

A vasárnapi minisztériumi ismertetés szerint az RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépei – Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatásával – szombat este Paveway IV precíziós irányított bombákkal csapást mértek a földalatti létesítményre. Az akció során – amelyhez a francia légierő repülőgépei is csatlakoztak – mindenekelőtt a létesítményhez levezető számos alagutat támadták, és bár a bevetés eredményének részletes kiértékelése még tart, az előzetes jelzések arra vallanak, hogy a támadás sikerrel járt – áll a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatásában. 

A tárca szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a légicsapás civileket sodort volna veszélybe, és a bevetésben résztvevő összes repülőgép biztonságban visszatért támaszpontjára. John Healey brit védelmi miniszter az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az akció is jelzi Nagy-Britannia elkötelezettségét arra, hogy szövetségeseivel vállvetve eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten. December végén az amerikai fegyveres erők hajtottak végre nagyszabású akciót ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam állásai ellen, miután a terrorszervezet nem sokkal korábban Palmüra környékén elkövetett támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt – közölte az MTI.

Borítókép: A brit légierő az Iszlám Állam állásait támadta – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu