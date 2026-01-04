A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az ősi Palmüra romváros közelében emelkedő hegyekben gondos hírszerzési elemzőmunkával sikerült azonosítani egy föld alatti létesítményt, amelyet az Iszlám Állam használt minden valószínűség szerint fegyverek és robbanóanyagok tárolására. A tárca hangsúlyozta, hogy a helyszín környékén nincsenek lakott civil települések.
Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő
Az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet szíriai állásait támadta a brit királyi légierő (RAF). A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a támadás alá vont terület környékén nincsenek lakott civil települések.
A vasárnapi minisztériumi ismertetés szerint az RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépei – Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatásával – szombat este Paveway IV precíziós irányított bombákkal csapást mértek a földalatti létesítményre. Az akció során – amelyhez a francia légierő repülőgépei is csatlakoztak – mindenekelőtt a létesítményhez levezető számos alagutat támadták, és bár a bevetés eredményének részletes kiértékelése még tart, az előzetes jelzések arra vallanak, hogy a támadás sikerrel járt – áll a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatásában.
A tárca szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a légicsapás civileket sodort volna veszélybe, és a bevetésben résztvevő összes repülőgép biztonságban visszatért támaszpontjára. John Healey brit védelmi miniszter az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az akció is jelzi Nagy-Britannia elkötelezettségét arra, hogy szövetségeseivel vállvetve eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten. December végén az amerikai fegyveres erők hajtottak végre nagyszabású akciót ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam állásai ellen, miután a terrorszervezet nem sokkal korábban Palmüra környékén elkövetett támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt – közölte az MTI.
Borítókép: A brit légierő az Iszlám Állam állásait támadta – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
