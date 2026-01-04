Megrázó videókkal figyelmeztet a halálos veszélyre a MÁV + videó

Január elsején újabb szörnyű tragédia rázta meg az országot: Sátoraljaújhelynél négy ember vesztette életét, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött a jól működő fénysorompóban, emlékeztet közleményében a MÁV-csoport. A kommüniké szerint a KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad. Sátoraljaújhelynél a balesetkor jól működött a fénysorompó, tilost jelzett a közút felé.

Fotó: MÁV

A gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa, hangsúlyozza a MÁV-csoport, amely emlékeztet arra is: tavaly a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 57 vasúti átjárós baleset történt, ebből 19 követelt emberéletet, és négy során sérültek meg súlyosan. Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel, huszonhét pedig anyagi kárral járt.

Ennél is jelentősebbek azok a lelki traumák, amelyeket egy-egy baleset túlélő sérültjein, illetve az áldozatok szerettein túl a szerencsétlenség bekövetkeztében vétlen mozdonyvezetők és más vasutasok is elszenvednek.

– Bár munkatársainknak ilyenkor mindig igyekszünk lelki segítséget is nyújtani, a trauma hatására néhányan a kényszerű pályamódosítás mellett döntöttek, emlékeztet a vasúttársaság.

A MÁV hálózatán vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset.

Magyarországon a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek, mutat rá a vasúttársaság közleménye.

A MÁV legújabb SÍN-TÉR epizódjában mutatja be Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatója, hogy mit jelent az „azt hittem, még átérek” gondolat egy a periférikus látás és a távolság torz megbecsülését bemutató kísérletben.