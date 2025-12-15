olimpiajegysorsolás

Véletlenszerű sorsolással dobják piacra a 2028-as nyári olimpia jegyeit

A 2028-as, Los Angeles-i nyári olimpia összes versenyére január 14-től március 18-ig lehet regisztrálni a véletlenszerű jegysorsolásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 19:36
Casey Wasserman, a 2028-as Los Angeles-i olimpia szervezőbizottságának elnöke Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
A szervezők legalább egymillió belépőt ígérnek 28 dolláros (9200 forint) áron. Az ötkarikás játékok internetes oldalán keresztül történő jelentkezés akár már 2026 áprilisában időpontot biztosít jegyvásárlásra, ugyanakkor azok a szurkolók, akiket ekkor nem választanak ki, automatikusan regisztrálnak a későbbi sorsolásokra is.

olimpia
Casey Wasserman, a 2028-as Los Angeles-i olimpia szervezőbizottságának elnöke és Donald Trump, az USA elnöke az 1984-es Los Angeles-i olimpia érmeivel
Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto

Olimpia: ezek most tényleg olcsó jegyek lesznek

– Minden sportág jegyei 28 dollártól indulnak, és ez nem csak egy-két belépőt jelent valamelyik helyszínen a sarokban, hanem jelentős mennyiségű jegyet – mondta Allison Katz-Mayfield, a Los Angeles-i szervezőbizottság értékesítésért felelős alelnöke. – Legalább egymillió jegy eladására számítunk 28 dolláros áron, és a belépők körülbelül egyharmada 100 dollár (32 700 forint) alatt van.

A sorsolásra jelentkezéshez nem szükséges a vásárlás, és nem számít a sorrend sem. Minden jegy digitális lesz. –Nem fontos, mikor történik a regisztráció, akár elsőként, akár utolsóként is lehet jelentkezni, ugyanaz az esély – tette hozzá Katz-Mayfield. Elmondta azt is, a sorsolás a legigazságosabb módja annak, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen hozzáférni a jegyekhez, és senki nem kerülhet előnybe vagy hátrányba. Hangsúlyozta: a regisztráció biztosítja, hogy a belépők valóban a szurkolókhoz kerüljenek, ne pedig további értékesítőkhöz vagy akár üzérekhez.

Az olimpiai helyszínek közelében élők - ha szintén regisztrálnak - lehetőséget kapnak, hogy egy speciális helyi elővételben ugyancsak jegyet szerezzenek. A tavalyi, párizsi olimpia rekordot döntött a 12 millió eladott jeggyel. A 2028-as paralimpiára a jegyek 2027-ben kerülnek forgalomba.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

