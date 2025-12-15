magyar olimpiai bizottságThomas BachDr Sulyok Tamás

130 éves lett a Magyar Olimpiai Bizottság

A Szépművészeti Múzeumban tartott gálaesttel ünnepelte alapítása 130. évfordulóját a Magyar Olimpiai Bizottság.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 20:54
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaest a Szépművészeti Múzeumban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hétfő esti ünnepségen az ötkarikás mozgalom színe-java megjelent, az olimpiai bajnok sportolóktól kezdve a sportvezetőkön, edzőkön át a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) magas rangú tisztségviselőjéig, így Juan Antonio Samaranch Salisachs alelnök és Thomas Bach korábbi elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. 

„Mi, magyarok ízig-vérig olimpiai nemzet vagyunk. A MOB hatodikként alakult meg a 206 nemzet olimpiai bizottságának sorában. Kilencedik helyen vagyunk a nyári játékok összesített éremtáblázatán, és az egyetlen ország az első tízben, amely nem rendezett olimpiát” – mondta köszöntőjében Sulyok Tamás köztársasági elnök. „Ha ezt a csapategységet megőrizzük, akkor a legnagyobb álmaink, akár egy olimpia rendezése is kézzel fogható közelségbe kerülhet” – tette hozzá. Az államfő kiemelte, Magyarországon a sport valóban otthon van, de a magyarok is otthon érzik magukat bárhol a világban, ahol a sport jelen van. „A sport nálunk tradicionális közösségformáló erő. 

Kevés ügy szól ennyire tisztán a nemzetről, a nemzet önazonosságáról, összetartozásáról és jövőbe vetett hitéről. A MOB 130 éve ezt a küldetést védi.

Ma este ezt az eleven örökséget ünnepeljük, azokat, akik megteremtették, és azokat is, akik hamarosan újabb diadalokkal gazdagítják a történelmét” – fogalmazott Sulyok Tamás, aki szerint a magyar sport és olimpiai mozgalom rendkívül összetartó és példamutató közösséget teremtett.

Budapest, 2025. december 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Sulyok Tamás köztársasági elnök mond beszédet a MOB 130. születésnapján
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszédében felidézte, hogy a 130 év alatt Magyarország 190 arany-, 165 ezüst- és 189 bronzérmet nyert, Magyarország 316 olimpiai bajnokából pedig 139 ma is él. A 3045 olimpián szerepelt magyar sportoló közül 752 nyert érmet, továbbá 402 magyar indult a paralimpiákon, akik közül 175 állhatott dobogóra. Szerinte a bemutatásukhoz egy egész estés mozi is kevés lenne. „Százharminc év a történelemben is hosszú idő, a sportban pedig egész korszakokat ölel fel. Ma már történelem, hogy Hajós Alfréd győzelme után az osztrák himnuszt kezdték játszani.” 

A kor hangulata, Hajós győzelme akkor is azt üzente a világnak, itt vagyunk, képesek vagyunk a győzelemre.

„A magyar himnuszt hallgatni ma is ugyanezt jelenti, mint 1896-ban” – emlékezett vissza az első magyar olimpiai diadalra a kajakosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető, aki úgy vélte, egy-egy sportsiker valódi gyógyírt jelentett a magyaroknak. „Nincsenek rokonaink a világban, a nyelvünk jó formán titkos kód. A sport a magyar önkifejezés és önbecsülés egyik formája, amelyben a magyar tehetség és szorgalom határok nélkül ragyoghat.” 

Budapest, 2025. december 15. Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond a MOB alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Gyulay Zsolt, a MOB elnöke
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Gyulay Zsolt bejelentette, hogy a 2026-os esztendőt a magyar olimpiai emlékévnek nyilvánítják az első magyar ötkarikás arany 130. évfordulója előtt tisztelegve. „A MOB 130 éve azon dolgozik, hogy a magyar sport ne csak a pályán, hanem azon kívül is érvényesüljön. A jelent tápláljuk, a jövőbe fektetünk.” 

Büszke sportolók, büszke magyarok vagyunk.

„Megannyi küzdelem, hit, elszántság és győzelem, ez a mi történetünk”– fogalmazott a 61 éves Gyulay Zsolt, aki abban bízik, hogy a következő 130 év is olyan inspiráló lesz, mint az előző 130 esztendő.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) előző elnöke szerint a korábbi, olimpiai rendezési szándéktól való visszalépés miatt nincs szüksége a magyaroknak a NOB bizalmának visszaépítésére, mert az megvan.

A 71 éves német sportvezető – aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett Budapestre - az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban elmondta, arra a legbüszkébb 12 éves NOB-elnöksége alatt, hogy sikerült modernizálni a játékokat és ezzel együtt az ötkarikás mozgalmat is. „Megvan a víziónk, amire sikeresen tudunk építkezni. Látom a fejlődést, de nyilván vannak olyan területek, amikre jobban lehetett volna koncentrálni, vagy amikhez több türelemre lett volna szükség” – mondta Bach, példaként említve, hogy idő kellett ahhoz, hogy a NOB-tól független doppingellenes rendszert elfogadják a sportági szövetségek. 

Budapest, 2025. december 15. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) előző elnöke köszöntőt mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság volt elnöke
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A tőrvívásban olimpiai bajnok Bach elnöki mandátumának lejárta óta jóval szabadabb, aminek örül, utódja, a zimbabwei Kirsty Coventry számára pedig meglátása szerint az lesz a legnehezebb feladata, hogy a szervezet továbbra is lépést tartson a változó világgal. A MOB-bal kapcsolatban úgy vélekedett, büszkének kell lennie arra, hogy a NOB hat alapító tagjának egyike, illetve arra is, hogy az egy főre jutó olimpiai aranyérmek számában a világ élvonalában van. „A magyarok emellett az edzőképzésben és a sporttal kapcsolatos tudományokban is az élen járnak” – mondta Bach, megjegyezve, hogy számos magyar szakember segített ötkarikás bajnoki címhez vagy részvételhez más országok versenyzőit is. 

Emellett kiemelte, hogy az elmúlt években dinamikusan fejlődött az infrastruktúra is, a sport értékei pedig nemcsak a versenyzőkre, de az ország jövőjére is pozitív hatással vannak.

A jövőbeni esetleges magyar olimpiai pályázat kapcsán hangsúlyozta, a NOB tagjaiban nincs rossz érzés amiatt, hogy Magyarország egyszer már visszalépett attól. Már csak azért sem, mert az elmúlt időszakban rengeteg olimpiai sportág világbajnokságát vendégül látták már a magyarok, akiknek így „nincs szükségük a bizalom vagy a hit visszaépítésére”, az Agenda 2020 programmal pedig a magyarokhoz hasonló kisebb nemzeteknek is lehet valós esélye sikeres pályázatot benyújtani. „Ismét vonzó lett olimpiát rendezni, több mint tíz ország szeretne is, köszönhetően a fenntarthatóságra törekvő pályázati feltételeknek is. Nemcsak az ökológiai lábnyom csökkentése a cél, hanem az is, hogy a már meglévő létesítmények felhasználása mellett ideiglenes helyszíneken is lehet versenyeket rendezni, illetve akár szomszédos országok létesítményeit is igénybe lehet venni” – fogalmazott Bach. 

A korábbi elnök szintén fontosnak tartja, hogy a modernizált ötkarikás programmal a fiatal korosztályokat megcélzó sportok is helyet kapnak, növelték a digitális megjelenésüket, ezáltal a jövő generációjából még több érdeklődőt be tudnak vonzani. „A nemek közötti egyenlőség miatt a nők és a családok számára is vonzóbb lett követni az olimpiát” – tette hozzá a sportvezető.

Juan Antonio Samaranch Salisachs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke szerint amennyiben Budapest a jövőben úgy dönt, hogy pályázik a nyári olimpia megrendezésére, akkor erős kandidáló lesz.

Budapest, 2025. december 15. Juan Antonio Samaranch Salisachs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Juan Antonio Samaranch Salisachs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A 66 esztendős spanyol sportvezető, aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett a magyar fővárosba, az M4 Sportnak adott interjújában arról beszélt, bár már 1972-ben ott volt a müncheni olimpián, a kiváló magyar sportolókról az első emlékei későbbről és úszásból, valamint a spanyolok elleni vízilabda-mérkőzésekről vannak. „A magyarok mindig a saját súlycsoportjuk felett bokszoltak” - utalt arra Samaranch, hogy a MOB ott volt a NOB hat alapító tagja között, a sportolói pedig a világ élvonalában vannak az egy főre jutó olimpiai érmek és aranyérmek számában is. Az alelnök - aki a jelenlegi elnök, a zimbabwei Kirsty Coventry egyik kihívója volt a márciusi tisztújító közgyűlésen - kiemelte, szerencsésnek tartja magát, hogy alelnök maradhatott annak ellenére, hogy vannak dolgok, amikben nem értenek egyet kollégájával. Hozzátette, igyekszik tapasztalatával minél jobban segíteni az elnököt. „A legfontosabb, hogy erős és egészséges legyen az olimpiai mozgalom. 

Fontos, hogy az ötkarikás programot a mostani időknek megfelelően állítsuk össze, illetve az is, hogy a pénzek felhasználása minél egyszerűbb legyen, és a bevételből mindenkinek jusson.

Az esetleges nézeteltéréseink ellenére közös a célunk, ugyanazért dolgozunk” - mondta Samaranch. A sportvezető szerint a soron következő legfontosabb feladatuk, hogy a februári, milánói-cortinai téli olimpia minél sikeresebb legyen. Mint mondta, sok a kihívás, mert szinte az egész észak-olasz régió érintett lesz a rendezésben, emiatt a logisztikára és a szállításra különös figyelmet kell fordítaniuk. „Az olasz helyszínek ugyanakkor minden évben sok nagy világeseményt látnak vendégül, így bízunk bennük és hiszünk abban, hogy sikeres lesz az olimpia” - mondta a közelgő esemény kapcsán Samaranch, hozzátéve: a mostani játékokat nem lehet összehasonlítani az előző, pekingivel, mert teljesen mások a kihívások és a körülmények. „Ott a Covid miatt buborékban volt mindenki, ez most nem lesz” - fogalmazott a spanyol alelnök. Samaranch az esetleges budapesti nyári rendezéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a NOB-ban nincs szabály a kontinensek rotációjára, mindig minden a pályázókon múlik. „A legutóbbi három játékok odaítélésénél nem volt verseny, most többen is érdeklődnek. 

Nagyon valószínű, hogy Los Angeles és Brisbane után 2036-ban vagy 2040-ben újra Európában lesz a nyári olimpia

 - nyilatkozta az alelnök, aki korábban arról beszélt, hogy kétmilliárd embernek még csak lehetősége sem volt átélni testközelből egy olimpiát. Az erre vonatkozó kérdésre kifejtette: arra gondolt, hogy az éghajlati tényezők - túl meleg vagy túl hideg - miatt nem lehet kizárni bizonyos földrészeket a kandidálás alól. „A soron következő nyári olimpiák odaítéléséig még bőven van idő, így most a projektre kell koncentrálni. 

Budapesten és környékén jó az infrastruktúra, így ha az ország úgy dönt, hogy pályázik, akkor egy vonzó és erős kandidáló lesz,

mert az alapok megvannak” - zárta Samaranch kiemelve, hogy a rendezés odaítéléséről a NOB közel 150 tagja dönt.

