130 éves lett a Magyar Olimpiai Bizottság

A hétfő esti ünnepségen az ötkarikás mozgalom színe-java megjelent, az olimpiai bajnok sportolóktól kezdve a sportvezetőkön, edzőkön át a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) magas rangú tisztségviselőjéig, így Juan Antonio Samaranch Salisachs alelnök és Thomas Bach korábbi elnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

„Mi, magyarok ízig-vérig olimpiai nemzet vagyunk. A MOB hatodikként alakult meg a 206 nemzet olimpiai bizottságának sorában. Kilencedik helyen vagyunk a nyári játékok összesített éremtáblázatán, és az egyetlen ország az első tízben, amely nem rendezett olimpiát” – mondta köszöntőjében Sulyok Tamás köztársasági elnök. „Ha ezt a csapategységet megőrizzük, akkor a legnagyobb álmaink, akár egy olimpia rendezése is kézzel fogható közelségbe kerülhet” – tette hozzá. Az államfő kiemelte, Magyarországon a sport valóban otthon van, de a magyarok is otthon érzik magukat bárhol a világban, ahol a sport jelen van. „A sport nálunk tradicionális közösségformáló erő.

Kevés ügy szól ennyire tisztán a nemzetről, a nemzet önazonosságáról, összetartozásáról és jövőbe vetett hitéről. A MOB 130 éve ezt a küldetést védi.

Ma este ezt az eleven örökséget ünnepeljük, azokat, akik megteremtették, és azokat is, akik hamarosan újabb diadalokkal gazdagítják a történelmét” – fogalmazott Sulyok Tamás, aki szerint a magyar sport és olimpiai mozgalom rendkívül összetartó és példamutató közösséget teremtett.

Sulyok Tamás köztársasági elnök mond beszédet a MOB 130. születésnapján

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszédében felidézte, hogy a 130 év alatt Magyarország 190 arany-, 165 ezüst- és 189 bronzérmet nyert, Magyarország 316 olimpiai bajnokából pedig 139 ma is él. A 3045 olimpián szerepelt magyar sportoló közül 752 nyert érmet, továbbá 402 magyar indult a paralimpiákon, akik közül 175 állhatott dobogóra. Szerinte a bemutatásukhoz egy egész estés mozi is kevés lenne. „Százharminc év a történelemben is hosszú idő, a sportban pedig egész korszakokat ölel fel. Ma már történelem, hogy Hajós Alfréd győzelme után az osztrák himnuszt kezdték játszani.”

A kor hangulata, Hajós győzelme akkor is azt üzente a világnak, itt vagyunk, képesek vagyunk a győzelemre.

„A magyar himnuszt hallgatni ma is ugyanezt jelenti, mint 1896-ban” – emlékezett vissza az első magyar olimpiai diadalra a kajakosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető, aki úgy vélte, egy-egy sportsiker valódi gyógyírt jelentett a magyaroknak. „Nincsenek rokonaink a világban, a nyelvünk jó formán titkos kód. A sport a magyar önkifejezés és önbecsülés egyik formája, amelyben a magyar tehetség és szorgalom határok nélkül ragyoghat.”