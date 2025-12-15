Németország hősként ünnepli a vesztes női kézilabdázóit

A németeket gyakorlatilag nem érdekli, hogy a vasárnapi, rotterdami fináléban 23-20-ra kikaptak az abszolút favorit norvég csapattól. Németország boldog.

Németország büszke és ünnepel, vb-ezüstérmet nyertek a női kézilabdázók

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

A németek joggal lehetnek büszkék. A Bild című újság egyenesen hősöknek nevezi a vb-döntőt elvesztett társaságot. Nem ok nélkül. Németország 1993-ban játszott legutóbb vb-döntőt, sokat vártak az újabb sikerre. Ráadásul ezen a világbajnokságon a norvégok mindenkit agyonvertek – gondoljunk csak bele, hogy az elődöntőben tíz góllal verték a hollandokat.

Mi, magyarok a hetedik helyen végeztünk a világbajnokságon. A most következő műsorban részletesen elemeztük, mi történt a magyarokkal, mi várható a jövőben női kézilabda-válogatottunktól.