Németország hősként ünnepli a vesztes női kézilabdázóit

Azok után, hogy a 2024-es párizsi olimpián a német női kézilabda-válogatott hat meccsből ötöt elvesztett, egyenesen csodának tartják, hogy a németek ezüstérmesek lettek a vasárnap befejeződő világbajnokságon. Németország nagyon büszke női kézilabdázóira.

2025. 12. 15. 20:00
Boldog német játékosok a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
A németeket gyakorlatilag nem érdekli, hogy a vasárnapi, rotterdami fináléban 23-20-ra kikaptak az abszolút favorit norvég csapattól. Németország boldog.

Németország büszke és ünnepel

A németek joggal lehetnek büszkék. A Bild című újság egyenesen hősöknek nevezi a vb-döntőt elvesztett társaságot. Nem ok nélkül. Németország 1993-ban játszott legutóbb vb-döntőt, sokat vártak az újabb sikerre. Ráadásul ezen a világbajnokságon a norvégok mindenkit agyonvertek – gondoljunk csak bele, hogy az elődöntőben tíz góllal verték a hollandokat.

Mi, magyarok a hetedik helyen végeztünk a világbajnokságon. A most következő műsorban részletesen elemeztük, mi történt a magyarokkal, mi várható a jövőben női kézilabda-válogatottunktól.

 

