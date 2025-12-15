Moszkva szerint felelőtlen háborús retorikát folytat a NATO-főtitkár

Élesen reagált a Kreml Mark Rutte NATO-főtitkár berlini beszédére, amelyben a politikus azt mondta, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy, a világháborúkhoz mérhető konfliktusra, és kijelentette: Oroszország lehet a NATO következő célpontja – írja az Origo.
A Reuters beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap úgy nyilatkozott: Mark Rutte kijelentései felelőtlenek, és arról árulkodnak, hogy a NATO főtitkára nincs tisztában a második világháború valódi pusztításával.
Úgy tűnik, ez a kijelentés egy olyan generáció képviselőjétől származik, amely elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború
– mondta Peszkov az orosz állami televíziónak. Hozzátette: Rutte akkor, amikor ilyen nyilatkozatokat tesz, egyszerűen nem érti, miről beszél.
