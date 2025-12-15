Mark RutteDimitrij PeszkovKreml (Moszkva)retorika

Moszkva szerint felelőtlen háborús retorikát folytat a NATO-főtitkár

A Kreml álláspontja szerint Mark Rutte, a NATO főtitkára felelőtlen módon nyilatkozott, amikor Oroszországgal kapcsolatos háborús forgatókönyveket vetett fel. Moszkva megítélése szerint a szövetség vezetője nincs tisztában a világháborúk valódi következményeivel és pusztításával.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 20:31
Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
Élesen reagált a Kreml Mark Rutte NATO-főtitkár berlini beszédére, amelyben a politikus azt mondta, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy, a világháborúkhoz mérhető konfliktusra, és kijelentette: Oroszország lehet a NATO következő célpontja – írja az Origo.

Mark Rutte NATO-főtitkár háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap úgy nyilatkozott: Mark Rutte kijelentései felelőtlenek, és arról árulkodnak, hogy a NATO főtitkára nincs tisztában a második világháború valódi pusztításával.

Úgy tűnik, ez a kijelentés egy olyan generáció képviselőjétől származik, amely elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború

 – mondta Peszkov az orosz állami televíziónak. Hozzátette: Rutte akkor, amikor ilyen nyilatkozatokat tesz, egyszerűen nem érti, miről beszél.

Moszkva ismét hangsúlyozta, hogy elutasítja a NATO és több európai vezető állításait, amelyek szerint Oroszország egy NATO-tagállam elleni támadásra készülne. A Kreml korábban ezeket a vádakat „ostobaságnak” és „oroszellenes hisztériakeltésnek” minősítette.

A háborús szólamok hátterében az ukrajnai konfliktus áll: Oroszország 2022 februárjában indított hadműveletet Ukrajna ellen, ami a hidegháború óta a legélesebb szembenállást eredményezte Moszkva és a Nyugat között.

Míg európai és ukrán politikai vezetők azt állítják, hogy egy orosz győzelem Ukrajnában NATO elleni támadáshoz vezethet, Moszkva ezt határozottan cáfolja. Az orosz vezetés szerint nem áll szándékában megtámadni a NATO-t, ugyanakkor továbbra is biztonsági fenyegetésként tekint a szövetség keleti bővítésére.

A Reuters emlékeztet: Vlagyimir Putyin orosz elnök a hónap elején kijelentette, hogy Oroszország nem akar háborút Európával, ugyanakkor ha Európa kezdeményezne fegyveres konfliktust, Moszkva készen állna, és egy ilyen háború nagyon gyorsan véget érne.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: DPA)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

