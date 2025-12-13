Brit védelmi miniszter: Európának fel kell készülnie

Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járnak majd. Példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említette.

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője a Királyi Légierő wytoni bázisán elmondta: az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt a brit katonai személyzetet és létesítményeket célzó ellenséges hírszerző tevékenység, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről.

Az Egyesült Királyság RAF Wyton bázisán hozza létre új, egységes katonai hírszerzési szolgálatát, amely egyesíti a haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a légierő hírszerzési egységeit az információmegosztás felgyorsítása érdekében. A központban egy új ellenhírszerzési egység is működik majd, amely a fegyveres erőket és rendszereiket védi a külföldi beavatkozásokkal szemben, miközben műholdas, drónos és terepen szerzett hírszerzési adatokat elemeznek – írja a Politico.