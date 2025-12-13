A Brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (Military Intelligence Service, MIS) új szervezetének elindításakor Al Carns védelmi miniszter kijelentette: „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és hangsúlyozta, hogy a NATO szövetségeseinek készen kell állniuk a válaszlépésekre.
Brit védelmi miniszter: Európának fel kell készülnie
Európának fel kell készülnie arra, hogy háború zajlik a közvetlen közelében – figyelmeztettek csütörtökön a brit katonai vezetők, amikor példátlan mértékű fenyegetésről számoltak be az Egyesült Királyság fegyveres erőit érintően.
Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járnak majd. Példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említette.
Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője a Királyi Légierő wytoni bázisán elmondta: az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt a brit katonai személyzetet és létesítményeket célzó ellenséges hírszerző tevékenység, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről.
Az Egyesült Királyság RAF Wyton bázisán hozza létre új, egységes katonai hírszerzési szolgálatát, amely egyesíti a haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a légierő hírszerzési egységeit az információmegosztás felgyorsítása érdekében. A központban egy új ellenhírszerzési egység is működik majd, amely a fegyveres erőket és rendszereiket védi a külföldi beavatkozásokkal szemben, miközben műholdas, drónos és terepen szerzett hírszerzési adatokat elemeznek – írja a Politico.
További Külföld híreink
A miniszter hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a brit lakosság tisztában legyen az ellenséges államok jelentette fenyegetések súlyosságával. Mint fogalmazott, a kormánynak „biztosítania kell azt, hogy az emberek felismerjék: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszer- és üzemanyagárakra, valamint az állami kiadások egészére”.
Figyelmeztetései egybecsengenek Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben elhangzott szavaival, aki kijelentette: „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.”
A brit hírszerzési szolgálat elindítását felügyelő vezetők elismerték, hogy komoly nehézségekkel küzdenek a hírszerzési munkakörök betöltéséhez szükséges létszám toborzásában.
További Külföld híreink
Louise Sandher-Jones veteránügyi miniszter újságíróknak azt mondta: „Az elmúlt években tudjuk, hogy a toborzás nem a kívánt irányba haladt, és ez egyértelműen olyan feladat, amelyen változtatnunk kell.”
Borítókép: Katonák (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt
Lázban ég egész Európa.
Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt
Nagy tárgyalás lesz.
Lengyelország nem vár: közös hitelből finanszíroznák az európai fegyverkezést
A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.
48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra
„A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt
Lázban ég egész Európa.
Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt
Nagy tárgyalás lesz.
Lengyelország nem vár: közös hitelből finanszíroznák az európai fegyverkezést
A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.
48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra
„A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!