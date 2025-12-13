Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Brit védelmi miniszter: Európának fel kell készülnie

Európának fel kell készülnie arra, hogy háború zajlik a közvetlen közelében – figyelmeztettek csütörtökön a brit katonai vezetők, amikor példátlan mértékű fenyegetésről számoltak be az Egyesült Királyság fegyveres erőit érintően.

2025. 12. 13. 11:31
Katonák (Fotó: AFP)
A Brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (Military Intelligence Service, MIS) új szervezetének elindításakor Al Carns védelmi miniszter kijelentette: „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és hangsúlyozta, hogy a NATO szövetségeseinek készen kell állniuk a válaszlépésekre.

Európának fel kell készülnie arra, hogy háború zajlik a közvetlen közelében – figyelmeztettek csütörtökön a brit katonai vezetők (Fotó: House of Commons)

Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járnak majd. Példaként Oroszország Ukrajna elleni invázióját említette.

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője a Királyi Légierő wytoni bázisán elmondta: az elmúlt egy évben több mint ötven százalékkal nőtt a brit katonai személyzetet és létesítményeket célzó ellenséges hírszerző tevékenység, elsősorban Irán, Kína és Oroszország részéről.

Az Egyesült Királyság RAF Wyton bázisán hozza létre új, egységes katonai hírszerzési szolgálatát, amely egyesíti a haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a légierő hírszerzési egységeit az információmegosztás felgyorsítása érdekében. A központban egy új ellenhírszerzési egység is működik majd, amely a fegyveres erőket és rendszereiket védi a külföldi beavatkozásokkal szemben, miközben műholdas, drónos és terepen szerzett hírszerzési adatokat elemeznek – írja a Politico.

A miniszter hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a brit lakosság tisztában legyen az ellenséges államok jelentette fenyegetések súlyosságával. Mint fogalmazott, a kormánynak „biztosítania kell azt, hogy az emberek felismerjék: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszer- és üzemanyagárakra, valamint az állami kiadások egészére”.

Figyelmeztetései egybecsengenek Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben elhangzott szavaival, aki kijelentette: „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.”

A brit hírszerzési szolgálat elindítását felügyelő vezetők elismerték, hogy komoly nehézségekkel küzdenek a hírszerzési munkakörök betöltéséhez szükséges létszám toborzásában.

Louise Sandher-Jones veteránügyi miniszter újságíróknak azt mondta: „Az elmúlt években tudjuk, hogy a toborzás nem a kívánt irányba haladt, és ez egyértelműen olyan feladat, amelyen változtatnunk kell.”

Borítókép: Katonák (Fotó: AFP)

