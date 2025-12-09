háborúBrüsszelUkrajnaEurópabiztatZelenszkij

Háború mindenáron – Európa tovább hergeli Kijevet

Európa kimarad a béketárgyalásokból, miközben továbbra is a háború folytatására biztatja Ukrajnát. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a kontinens vezetői nem hajlandók szembenézni a valósággal, és olyan béketervet támogatnak, amely csak az ukrán érdekeket veszi figyelembe, aminek a vége kijózanító lehet.

Szabó István
2025. 12. 09. 16:59
Az európai politikai elit a háborús uszítással a kontinens jövőjét kockáztatja Fotó: Adrian Dennis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök a londoni látogatásán azt közölte, hogy a rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak. Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy az Egyesült Államok által kidolgozott tervezet 28-ról húsz pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy a tervből eltávolították a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat.

Háború
Zelenszkij és a háború folytatása mellett az európai politikai elit. Fotó: AFP/Toby Melville

Zelenszkij határozottan elzárkózott a területi engedményektől, mondván:

A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk.

A nyilatkozatok alapján Zelenszkij és az európai vezetők a londoni egyeztetés után sem hajlandók belátni a realitásokat, továbbra is a harc folytatásában érdekeltek.

A kritikus vélemények szerint Zelenszkijnek politikailag sem érdeke lezárni a háborút, mivel egy választást követően elveszíthetné hatalmát. Ugyanakkor az európai vezetők sem hajlandók szembenézni azzal, hogy az ukrajnai konfliktus megnyerésére egyre kisebb az esélyük. 

Hová vezetne mindez, fogalmazódik meg az emberben, amikor ezeket a valóságtól teljesen elrugaszkodott lépéseit látjuk az Európai Uniónak és Európának. Úgy tűnik, az európai politikai elit nem hajlandó szembesülni a valósággal

– fogalmazott lapunknak Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.

Az a béketerv, amit 28 pontosról húszpontosra kurtítottak, és ami csak az ukrán érdekeket veszi figyelembe, ugyan miben különbözik a korábbi davosi tervezettől, amelyből szintén kihagyták Oroszországot?

– tette fel a kérdést.

 

Nem venni figyelembe az orosz követeléseket – teljesen öngyilkos küldetés

A szakértő szerint egy békét úgy lehet megkötni, ha az ellenfél vagy feltétel nélkül kapitulál, vagy valamiféle kompromisszum születik.

A jelenlegi katonai-társadalmi helyzetben azt gondolni, hogy Oroszország feltétel nélkül megadja magát, rendkívül szemellenzős álláspont. Ebben a helyzetben nem venni figyelembe az orosz követeléseket – azok esetleges erkölcsi vetületétől el is tekintve – teljesen öngyilkos küldetés

– hangsúlyozta Somkuti Bálint.

 

Brüsszel a legalapvetőbb tényekkel sem hajlandó szembenézni

Somkuti Bálint szerint az európai politikai elit az egész kontinens jövőjét felteszi egy olyan feltételezésre, miszerint Moszkva előbb-utóbb kénytelen lesz feladni a harcot. 

Tényeken és bizonyítékokon alapuló álláspontja nincs az Európai Uniónak, amit mondanak, az nem más, mint egy vágyvezérelt gondolkodás, az a fajta voluntarizmus, amit a kommunisták és a nácik vallottak. Ez a viselkedés egy durva kijózanodással ér véget, ami az ő további sorsukat is megpecsételi

– összegezte a szakértő, és hozzátette, mindez a háború elhúzódásához, Európa további gyengüléséhez és a kontinens stratégiai kiszolgáltatottságának növekedéséhez vezethet.

 

Borítókép: Az európai politikai elit a háborús uszítással a kontinens jövőjét kockáztatja (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu