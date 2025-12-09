Háború mindenáron – Európa tovább hergeli Kijevet

Zelenszkij határozottan elzárkózott a területi engedményektől, mondván:

A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk.

A nyilatkozatok alapján Zelenszkij és az európai vezetők a londoni egyeztetés után sem hajlandók belátni a realitásokat, továbbra is a harc folytatásában érdekeltek.

What is crucial today is unity between Europe and Ukraine, as well as unity between Europe, Ukraine, and the United States. I am grateful to the leaders of the United Kingdom, France, and Germany – @Keir_Starmer, @EmmanuelMacron, and @bundeskanzler – for organizing the meeting… pic.twitter.com/BWXaodhdN3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

A kritikus vélemények szerint Zelenszkijnek politikailag sem érdeke lezárni a háborút, mivel egy választást követően elveszíthetné hatalmát. Ugyanakkor az európai vezetők sem hajlandók szembenézni azzal, hogy az ukrajnai konfliktus megnyerésére egyre kisebb az esélyük.

Hová vezetne mindez, fogalmazódik meg az emberben, amikor ezeket a valóságtól teljesen elrugaszkodott lépéseit látjuk az Európai Uniónak és Európának. Úgy tűnik, az európai politikai elit nem hajlandó szembesülni a valósággal

– fogalmazott lapunknak Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.

Az a béketerv, amit 28 pontosról húszpontosra kurtítottak, és ami csak az ukrán érdekeket veszi figyelembe, ugyan miben különbözik a korábbi davosi tervezettől, amelyből szintén kihagyták Oroszországot?

– tette fel a kérdést.

Nem venni figyelembe az orosz követeléseket – teljesen öngyilkos küldetés

A szakértő szerint egy békét úgy lehet megkötni, ha az ellenfél vagy feltétel nélkül kapitulál, vagy valamiféle kompromisszum születik.

A jelenlegi katonai-társadalmi helyzetben azt gondolni, hogy Oroszország feltétel nélkül megadja magát, rendkívül szemellenzős álláspont. Ebben a helyzetben nem venni figyelembe az orosz követeléseket – azok esetleges erkölcsi vetületétől el is tekintve – teljesen öngyilkos küldetés

– hangsúlyozta Somkuti Bálint.

Brüsszel a legalapvetőbb tényekkel sem hajlandó szembenézni

Somkuti Bálint szerint az európai politikai elit az egész kontinens jövőjét felteszi egy olyan feltételezésre, miszerint Moszkva előbb-utóbb kénytelen lesz feladni a harcot.

Tényeken és bizonyítékokon alapuló álláspontja nincs az Európai Uniónak, amit mondanak, az nem más, mint egy vágyvezérelt gondolkodás, az a fajta voluntarizmus, amit a kommunisták és a nácik vallottak. Ez a viselkedés egy durva kijózanodással ér véget, ami az ő további sorsukat is megpecsételi

– összegezte a szakértő, és hozzátette, mindez a háború elhúzódásához, Európa további gyengüléséhez és a kontinens stratégiai kiszolgáltatottságának növekedéséhez vezethet.