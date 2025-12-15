Szijjártó PéterterrortámadásAusztrália

Szijjártó Péter megerősítette, hogy két magyar származású áldozata is volt az ausztráliai terrortámadásnak

Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a kormány minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak.

Munkatársunktól
2025. 12. 15.
Gyertyagyújtással emlékeztek a Bondi Beachen elkövetett támadás áldozataira Jeruzsálemben Fotó: ILIA YEFIMOVICH Forrás: AFP
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is hangsúlyozta, hogy „mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket”. 

Szijjártó Péter megerősítette, hogy magyar nemzetiségű áldozatai is vannak a brutális terrortámadásnak (Illusztráció, forrás: AFP)
A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, s Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben

– szögezte le.

Ezután együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van ennek a brutális támadásnak

– folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki nemzetiségű holokauszttúlélő.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.

