Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint

Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője éles kritikát fogalmazott meg az ukrán elnök kapcsán. Az újságíró podcastműsorában arról beszélt, hogy Voldimir Zelenszkij egy „veszélyes” politikus.

Zelenszkijnek bármit elnéz a brüsszeli vezetés

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A téma természetesen a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán merült fel, Köppel szerint pedig egyértelmű, hogy Ukrajna megtámadta Magyarországot.

A svájci lap főszerkesztője szerint a legnagyobb probléma nem is a támadás ténye – bár az is súlyos –, hanem az Európai Unió reakciója. Jobban mondva annak hiánya, ami megmutatja Köppel szerint, hogy Európa számára Ukrajna az első. Az újságíró egyébként roppant negatív véleménnyel van az ukrán elnökről.

Nem vagyok álszent, nekem nagyon negatív képem van az elnökről

– fogalmazott, valamint hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy Oroszországot támogatná. Köppel szerint az nem valami mentegetése, amikor az ember kritizál egy ilyen támadást. A műsorban szó esett arról is, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hogyan reagált a támadás tényére. Mint arról lapunk is beszámolt, Szijjártó elítélte a hazánk energiabiztonsága elleni támadást, valamint felszólította Ukrajnát, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen támadásoktól.

Köppel szerint egyébként egyértelmű, hogy Zelenszkij erre válaszul megfenyegette hazánkat.

Az újságíró szerint azonban megdöbbentő az a hallgatás, ami az esetet övezi.

Az ember azt gondolná, hogy az ilyesmi felháborodást váltana ki az EU-ban. Például Németországban, a német médiában vagy Brüsszelben

– fogalmazott. A német médiában azonban szinte semmi szó sem esik az ukrán támadásról. Eközben azonban szó esik arról, hogy a baloldali aktivisták még mindig tüntetnek a Magyarországon fogva tartott transz antifa aktivista miatt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)