Bayer Zsolt: Ismerjük ezeket

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

Bayer Zsolt
bod péter ákosgyurcsánymocsár 2025. 12. 15. 20:46
Emlékeznek még:

„A mocsár lecsapolásáról nem a békákat szokták megkérdezni.”

Gyurcsány felejthetetlen miniszterének halhatatlan szavai voltak.

És most itt a klónja, a Bod Péter Ákos, aki szerint

„Hát majd ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”.

Megértettük. Ismerjük.

Istenem, mennyire undorító, mennyire aljas az összes…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/tisza-part-szakerto-megszoritas-bod-peter-akos-malac

