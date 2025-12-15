Bayer Zsolt: Ismerjük ezeket

Emlékeznek még:
„A mocsár lecsapolásáról nem a békákat szokták megkérdezni.”
Gyurcsány felejthetetlen miniszterének halhatatlan szavai voltak.
És most itt a klónja, a Bod Péter Ákos, aki szerint
„Hát majd ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”.
Megértettük. Ismerjük.
Istenem, mennyire undorító, mennyire aljas az összes…
https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/tisza-part-szakerto-megszoritas-bod-peter-akos-malac
