Bayer Zsolt: És vajon Simonovits?

Meddig fogja „terhelni a rendszert"?

Bayer Zsolt
2025. 12. 15. 20:23
Vajon Simonovits meddig húzza majd? Meddig fogja „terhelni a rendszert”?

Milyen jó lenne tudni…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/simonovits-andras-tisza-parti-kozgazdasz-nyugdijasok-nyugdij

