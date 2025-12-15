Bayer Zsolt: Kiskarácsony, nagykarácsony

Kiskarácsony, nagykarácsony,
megvan-e még az áramom,
ha megvan még, ide véle,
jön a muszlim, kését fenve…
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/12/karacsonyi-vasar-rongalas-ausztria
Lapunk publicistájának hétfői blogbejegyzése.
Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.
Meddig fogja „terhelni a rendszert”?
Nekem is ökölbe szorult a kezem, amikor olvastam, hogy muszlim volt, aki leteperte a terrorista állatot.
Ismét bebizonyosodott, hogy a Jóistennek van a legjobb humora!
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
