Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

bod péter ákostisza pártmagyar péter

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön – fogalmazott a megszorításokkal kapcsolatban Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában. A Tisza Párt szakértője nem először szólta el magát. Bod Péter Ákos korábban jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja a megszorításokról, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 14:48
Bod Péter Ákos, Tisza Párt, szakértő, megszorítás, malac
„Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előreszaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott a tiszás szakértő, Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában december 9-én.

Tisza Párt, szakértő Bod Péter Ákos, megszorítás, elszólás
A Tisza Párt szakértője, Bod Péter Ákos elszólta magát Forrás: Képernyőfotó

A 24.hu-nak adott interjújában Bod Péter Ákos azt mondta, hogy bölcs dolog eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. A szakértő saját bevallása szerint korábban egyébként egyeztetett a Tisza szakmai stábjával a több­kulcsos szja kérdésében. A volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond.

 

 

A Tisza Párt így akarna megszorítást, magukat buktatták le

Korábban beszámoltunk már róla, hogy az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott. 

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. 

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva. 

Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon is elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Ezen az állásponton volt egyébként Ruff Bálint politológus is, aki arra biztatta a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.

Borítókép: Bod Péter Ákos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

