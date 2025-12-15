Orbán Viktor a Patriótának ad interjút ma délután

„Brüsszel előtt Patrióta-interjú” – közöte Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő jelezte: a beszélgetést ma 16.30-kor lehet megnézni.

A közzétett képek szerint Orbán Viktor miniszterelnököt Gerhardt Máté kérdezi.

Amint arról korábban hírt adtunk, a magyar miniszterelnök a héten részt vesz az EU-csúcson Brüsszelben. A kormányfő jelezte: óriási csatára számít.

„A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi, európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta stúdiójában (Orbán Viktor Facebook-oldala)