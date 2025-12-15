Szentkirályi Alexandra elárulta, milyen az igazi közvélemény-kutatás + videó

„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást” – idézte fel az egykori MSZP-s elnök, Kovács László mára már szállóigévé lett mondását a Facebook-oldalán közzétett videójához írt kommentárban Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a hétvégi nagykőrösi időközi választás ismét egyértelműen igazolta ezt.

A kormánypárti politikus rámutatott: a Fidesz–KDNP jelöltje, Zatykóné Kispál Andrea magabiztos fölénnyel nyerte meg a voksolást, miután a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.

Baloldali kihívója mindössze 30 százalékos eredményt ért el, ami jelentős különbséget mutat a választók tényleges akaratában.

Szentkirályi Alexandra értékelése szerint az eredmény világos üzenetet hordoz: a választópolgárok nem felmérések, hanem a szavazófülkében hozott döntések alapján mondanak véleményt.

Ilyen a valódi közvélemény-kutatás

– fogalmazott a politikus, aki gratulált a győztes jelöltnek.