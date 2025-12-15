Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

szentkirályi alexandrafidesz – kdnpzatykóné kispál andreaválasztás

Szentkirályi Alexandra elárulta, milyen az igazi közvélemény-kutatás + videó

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán rántotta le a leplet a valódi közvélemény-kutatásról. Újabb egyértelmű választási győzelem igazolta a kormánypártok erejét: a Fidesz–KDNP jelöltje Nagykőrösön a szavazatok több mint felét szerezte meg, messze megelőzve baloldali kihívóját – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 15. 18:40
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást” – idézte fel az egykori MSZP-s elnök, Kovács László mára már szállóigévé lett mondását a Facebook-oldalán közzétett videójához írt kommentárban Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a hétvégi nagykőrösi időközi választás ismét egyértelműen igazolta ezt.

A kormánypárti politikus rámutatott: a Fidesz–KDNP jelöltje, Zatykóné Kispál Andrea magabiztos fölénnyel nyerte meg a voksolást, miután a szavazatok 52 százalékát szerezte meg. 

Baloldali kihívója mindössze 30 százalékos eredményt ért el, ami jelentős különbséget mutat a választók tényleges akaratában.

Szentkirályi Alexandra értékelése szerint az eredmény világos üzenetet hordoz: a választópolgárok nem felmérések, hanem a szavazófülkében hozott döntések alapján mondanak véleményt. 

 Ilyen a valódi közvélemény-kutatás

– fogalmazott a politikus, aki gratulált a győztes jelöltnek. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

