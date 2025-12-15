Szijjártó Péter: A kormány az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arra emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök egy rendeletben terrorszervezetnek nyilvánította az Antifa mozgalmat.
Ezt megtettük mi is Magyarországon, és most azt kezdeményeztük, mégpedig december 10-én, néhány nappal ezelőtt hivatalosan írásos formában, hogy az Európai Unió is minősítse az Antifát terrorszervezetnek
– közölte.
