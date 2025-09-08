Le PenFranciaországNemzeti Tömörülés

Le Pen kemény üzenetet küldött

A Nemzeti Tömörülés vezetője Hénin-Beaumontban tartotta meg nyári szünet utáni első beszédét. Marine Le Pen szigorú feltételekhez kötötte, hogy a párt a jövőben támogatna-e bármilyen kormányt. Szavai szerint Franciaország érdekeit minden más elé helyezik.

Wiedermann Béla
Az Origo tudósítása szerint vasárnap Marine Le Pen Hénin-Beaumontban, saját választókerületében állt több mint másfél ezer szimpatizánsa elé, és beszédében határozottan jelezte: a Nemzeti Tömörülés nem kíván többé kompromisszumokat kötni. A párt vezetője szerint a politikai elit felelős a demokratikus és gazdasági összeomlásért, amelynek a franciák a kárvallottjai.

Le Pen szerint a kompromisszum politikája megbukott, és a párt a jövőben csak a franciák érdekeit képviselő kormányt támogatja.
Le Pen szerint a kompromisszum politikája megbukott, és a párt a jövőben csak a franciák érdekeit képviselő kormányt támogatja
A franciákat tehetetlen nézőkké alacsonyították ebben az árnyjátékban, és velük együtt szenvedünk

– mondta, hozzátéve, hogy a Nemzeti Tömörülés az egyetlen párt, amelynek semmilyen felelőssége nincs ebben a katasztrófában.

Le Pen a kormányalakításról

A politikus világossá tette: a jövőbeli miniszterelnök csak akkor számíthat a támogatására, ha valóban Franciaország érdekeit képviseli. Egyértelműen kizárta Xavier Bertrand és a baloldali Új Népfront politikusainak támogatását. A hallgatóság soraiban is többen követelték a határozott fellépést.

A beszédben Le Pen arra is kitért, hogy négy fő területet tart kulcsfontosságúnak: a migrációt, az állami kiadásokat, a csalások visszaszorítását és az Európai Uniónak fizetett hozzájárulásokat. 

Bármilyen adóemelés szerinte azonnali elutasítást von maga után. 

Alexandre Sabatou képviselő hozzátette: 

Ő szigorítja a feltételeket, mert a türelmünknek határa van.

A kompromisszum vége

Sébastien Chenu, a párt alelnöke úgy fogalmazott: 

Az emberek belefáradtak az örökös ismétlődésbe: új miniszterelnök, ingatag költségvetés, majd bukás. De nem lehet állandó, reflexszerű cenzúrát sem fenntartani.

Marine Le Pen azonban jelezte, hogy a „kézfogás politikája” kudarcot vallott, a párt többé nem kíván a rendszer részeként látszani, hanem kizárólag alternatívát akar kínálni. A politikus a 2027-es elnökválasztásra utalva figyelmeztetett: 

Ha a következő tizennyolc hónapot ismét politikai játszmákra és halogatásra fordítjuk, az egyszerre lenne őrültség és szégyen.

A Nemzeti Tömörülés stratégiája mostantól egyértelmű: vagy gyökeres változás következik, vagy minden olyan kormányt elutasítanak, amely nem a franciák érdekeit tartja szem előtt.

