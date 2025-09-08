Le Pen kemény üzenetet küldött

Az Origo tudósítása szerint vasárnap Marine Le Pen Hénin-Beaumontban, saját választókerületében állt több mint másfél ezer szimpatizánsa elé, és beszédében határozottan jelezte: a Nemzeti Tömörülés nem kíván többé kompromisszumokat kötni. A párt vezetője szerint a politikai elit felelős a demokratikus és gazdasági összeomlásért, amelynek a franciák a kárvallottjai.

Le Pen szerint a kompromisszum politikája megbukott, és a párt a jövőben csak a franciák érdekeit képviselő kormányt támogatja

Fotó: AFP

A franciákat tehetetlen nézőkké alacsonyították ebben az árnyjátékban, és velük együtt szenvedünk

– mondta, hozzátéve, hogy a Nemzeti Tömörülés az egyetlen párt, amelynek semmilyen felelőssége nincs ebben a katasztrófában.