Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

szankciók Oroszország ellenPutyinEgyesült ÁllamokEurópai UnióTrump

Újabb szankciók jöhetnek Oroszország ellen

Az Egyesült Államokban a következő napokban újabb döntések születhetnek Oroszországgal kapcsolatban. A szankciók kérdésében az amerikai kormányzat tárgyalásokat folytat, miközben európai vezetők is egyeztetésre készülnek.

Wiedermann Béla
2025. 09. 07. 20:43
Donald Trump
Donald Trump Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államokban ismét terítékre kerültek a szankciók Oroszországgal szemben. Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának vezetője a CBS-nek nyilatkozva elmondta: „Biztos vagyok benne, hogy ma és holnap sok szó esik majd a szankciók szintjéről és a szankciók időzítéséről.” Hozzátette, hogy a végső döntés Donald Trump elnök kezében van.

Szankciók jöhetnek Moszkva ellen: amerikai–európai tárgyalások kezdődnek Washingtonban, Trump pedig egyre keményebb nyomás alá helyezi Putyint.
Szankciók jöhetnek Moszkva ellen: amerikai–európai tárgyalások kezdődnek Washingtonban, Trump pedig egyre keményebb nyomás alá helyezi Putyint.
Fotó: AFP

Szankciók európai egyeztetéssel

Hassett hangsúlyozta, hogy tanácsa azon dolgozik, hogy a szankciókat [Oroszországgal és kereskedelmi partnereivel szemben] végrehajtsák. 

Eközben a nyugati sajtó arról számolt be, hogy az európai vezetők a Trump elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük során közös konzultációt javasoltak. 

Az amerikai–európai egyeztetések hétfőn új szintre léphetnek, amikor David O’Sullivan, az Európai Unió szankciós különmegbízottja vezette delegáció a washingtoni pénzügyminisztériumban tárgyal majd. Az Associated Press értesülései szerint az egyeztetésen a szankciók mellett többféle gazdasági nyomásgyakorlási lehetőség is terítékre kerül Oroszországgal szemben. A tárgyalások előkészítéseként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, valamint J. D. Vance alelnökkel.

Szankciók és Trump türelmetlensége

A találkozó időzítése nem véletlen, hiszen Donald Trump elnök egyre nagyobb csalódottságának adott hangot amiatt, hogy három és fél év után sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Bár múlt hónapban Alaszkában csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal, az orosz vezetőt eddig nem tudta rábírni közvetlen tárgyalásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Az elnök által augusztusban szabott határidő, amely a megszállás befejezését célozta, szintén lejárt.

A Fehér Ház, a külügyminisztérium és az amerikai kereskedelmi képviselő irodája is részt vesz a hétfői tanácskozásokon, míg az európai csapat energetikai, pénzügyi és kereskedelmi szakértőkből áll. Trump az elmúlt hetekben nyíltan bírálta Putyint, ugyanakkor új szankciók bevezetését eddig halogatta. 

Akár örülni fogunk neki, akár nem. És ha nem leszünk elégedettek, látni fogják, hogy történni fog valami

– mondta az amerikai elnök, amikor a héten a Fehér Házban fogadta Karol Nawrocki lengyel államfőt. Trump arra is felszólította az európai vezetőket, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, amely továbbra is jelentős bevételt biztosít Moszkvának. Egy fehér házi tisztviselő szerint Oroszország egyetlen év alatt 1,1 milliárd eurót keresett üzemanyag-eladásból az Európai Uniónak. 

Az elnök emellett hangsúlyozta, hogy gazdasági nyomást kell gyakorolni Kínára is, mivel közvetett módon hozzájárul az orosz háborús erőfeszítések finanszírozásához.

Eközben európai vezetők önállóan is tárgyalásokat folytattak, és elkötelezték magukat egy esetleges békefenntartó erő ukrajnai telepítése mellett. Moszkva ezt ismételten elfogadhatatlannak nevezte. Putyin pénteken kijelentette, hogy bármilyen külföldi csapatot, amely Ukrajna területére lép a megszállás idején, Oroszország legitim célpontnak tekintene.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Először ért találat kormányzati épületet Kijevben

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu