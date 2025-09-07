Újabb szankciók jöhetnek Oroszország ellen

Szankciók európai egyeztetéssel

Hassett hangsúlyozta, hogy tanácsa azon dolgozik, hogy a szankciókat [Oroszországgal és kereskedelmi partnereivel szemben] végrehajtsák.

Eközben a nyugati sajtó arról számolt be, hogy az európai vezetők a Trump elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük során közös konzultációt javasoltak.

Az amerikai–európai egyeztetések hétfőn új szintre léphetnek, amikor David O’Sullivan, az Európai Unió szankciós különmegbízottja vezette delegáció a washingtoni pénzügyminisztériumban tárgyal majd. Az Associated Press értesülései szerint az egyeztetésen a szankciók mellett többféle gazdasági nyomásgyakorlási lehetőség is terítékre kerül Oroszországgal szemben. A tárgyalások előkészítéseként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, valamint J. D. Vance alelnökkel.

Szankciók és Trump türelmetlensége

A találkozó időzítése nem véletlen, hiszen Donald Trump elnök egyre nagyobb csalódottságának adott hangot amiatt, hogy három és fél év után sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Bár múlt hónapban Alaszkában csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal, az orosz vezetőt eddig nem tudta rábírni közvetlen tárgyalásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az elnök által augusztusban szabott határidő, amely a megszállás befejezését célozta, szintén lejárt.

A Fehér Ház, a külügyminisztérium és az amerikai kereskedelmi képviselő irodája is részt vesz a hétfői tanácskozásokon, míg az európai csapat energetikai, pénzügyi és kereskedelmi szakértőkből áll. Trump az elmúlt hetekben nyíltan bírálta Putyint, ugyanakkor új szankciók bevezetését eddig halogatta.

Akár örülni fogunk neki, akár nem. És ha nem leszünk elégedettek, látni fogják, hogy történni fog valami

– mondta az amerikai elnök, amikor a héten a Fehér Házban fogadta Karol Nawrocki lengyel államfőt. Trump arra is felszólította az európai vezetőket, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, amely továbbra is jelentős bevételt biztosít Moszkvának. Egy fehér házi tisztviselő szerint Oroszország egyetlen év alatt 1,1 milliárd eurót keresett üzemanyag-eladásból az Európai Uniónak.

Az elnök emellett hangsúlyozta, hogy gazdasági nyomást kell gyakorolni Kínára is, mivel közvetett módon hozzájárul az orosz háborús erőfeszítések finanszírozásához.

Eközben európai vezetők önállóan is tárgyalásokat folytattak, és elkötelezték magukat egy esetleges békefenntartó erő ukrajnai telepítése mellett. Moszkva ezt ismételten elfogadhatatlannak nevezte. Putyin pénteken kijelentette, hogy bármilyen külföldi csapatot, amely Ukrajna területére lép a megszállás idején, Oroszország legitim célpontnak tekintene.