GazpromAlekszej Millerenergiabiztonság

Gondok lehetnek Európa gázellátásával?

Egy hidegebb tél fennakadásokat okozhat a gázellátásban Európában. A Gazprom orosz energetikai óriáscég vezetője szerint a föld alatti tárolók feltöltése nem áll jól, az idő pedig vészesen fogy.

Munkatársunktól
2025. 09. 07. 15:58
Gazprom logo Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
A Gazprom vezérigazgatója szerint ha hideg lesz a tél, az gondokat okozhat Európa gázellátásában – írja az Origo.

Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója
Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója (Fotó: AFP)

Most egy egyre súlyosbodó valóságot látunk. Erről beszéltünk. Mi van, ha hideg tél lesz, egy normális hideg tél? Ez egy valódi probléma

– hívta fel a figyelmet Alekszej Miller a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában. A közelgő fűtési szezonra készülő kontinens illetékesei nem mérik fel a gáztárolók töltöttségi szintjével kapcsolatos probléma súlyát – figyelmeztetett korábban Miller. Az idő pedig egyre fogy – mutatott rá a Gazprom vezérigazgatója.

Az európai föld alatti tárolókból a tél folyamán kivett gázmennyiségnek csak kétharmadát sikerült pótolni az augusztus 31-ig terjedő öt hónap során – mutatják a Gas Infrastructure Europe adatai, amelyekre a Gazprom is hivatkozott. A kivett és a betöltött mennyiség közti különbség még mindig 18,9 milliárd köbméter, ami a második legnagyobb érték a megfigyelések történetében.

A Gazprom vezetője részt vett a Keleti Gazdasági Fórumon

Miller erről a Keleti Gazdasági Fórumon beszélt. A háromnapos rendezvény, amelynek fő témája idén a Távol-Kelet volt, hetven országból mintegy négyezer-ötszáz résztvevőt vonzott. 

Mint arról beszámoltunk, az eseményen részt vett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki többek között az ukrajnai békefolyamat esélyeiről is tájékoztatást adott. Szerinte a felekre még nehéz tárgyalások várnak az orosz–ukrán háború lezáráshoz vezető úton, ugyanakkor Oroszország nemzetközi partnerei teljes mértékben támogatják Vlagyimir Putyin orosz államfő Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszéléseit.

Borítókép: Gazprom-logó (Fotó: AFP)

