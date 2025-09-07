Gondok lehetnek Európa gázellátásával?

A Gazprom vezérigazgatója szerint ha hideg lesz a tél, az gondokat okozhat Európa gázellátásában – írja az Origo.

Most egy egyre súlyosbodó valóságot látunk. Erről beszéltünk. Mi van, ha hideg tél lesz, egy normális hideg tél? Ez egy valódi probléma

– hívta fel a figyelmet Alekszej Miller a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában. A közelgő fűtési szezonra készülő kontinens illetékesei nem mérik fel a gáztárolók töltöttségi szintjével kapcsolatos probléma súlyát – figyelmeztetett korábban Miller. Az idő pedig egyre fogy – mutatott rá a Gazprom vezérigazgatója.

Az európai föld alatti tárolókból a tél folyamán kivett gázmennyiségnek csak kétharmadát sikerült pótolni az augusztus 31-ig terjedő öt hónap során – mutatják a Gas Infrastructure Europe adatai, amelyekre a Gazprom is hivatkozott. A kivett és a betöltött mennyiség közti különbség még mindig 18,9 milliárd köbméter, ami a második legnagyobb érték a megfigyelések történetében.

Miller erről a Keleti Gazdasági Fórumon beszélt. A háromnapos rendezvény, amelynek fő témája idén a Távol-Kelet volt, hetven országból mintegy négyezer-ötszáz résztvevőt vonzott.

Mint arról beszámoltunk, az eseményen részt vett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki többek között az ukrajnai békefolyamat esélyeiről is tájékoztatást adott. Szerinte a felekre még nehéz tárgyalások várnak az orosz–ukrán háború lezáráshoz vezető úton, ugyanakkor Oroszország nemzetközi partnerei teljes mértékben támogatják Vlagyimir Putyin orosz államfő Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszéléseit.

