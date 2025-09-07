Peszkov szerint még hosszú az út a béketárgyalásokig

A Keleti Gazdasági Fórumon beszélt az ukrajnai helyzetről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője – írja az Origo.

Peszkov szerint még nehéz tárgyalások várhatók az ukrán helyzettel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Peszkov a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában nehéznek nevezte az érintett felekre váró párbeszédet.

A támogatás itt teljes mértékű, de természetesen a előttünk álló tárgyalások még mindig meglehetősen nehéznek ígérkeznek

– idézte a szóvivőt a magyar portál.

Peszkov szerint Moszkva partnerei támogatják a tárgyalásokat

Ugyanakkor Peszkov szerint Oroszország nemzetközi tárgyalópartnerei egyöntetűen támogatják Vlagyimir Putyin elnök párbeszédét amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Mint arról beszámoltunk, Putyin nemrégiben Moszkvába invitálta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy ott közvetlenül tárgyaljanak, azonban Zelenszkij a lehetőséget elutasította.

Ha valaki nem akar találkozni, hívjon Moszkvába. Ha Oroszország tárgyalásról beszél, az már önmagában jó, de valódi készség a békére egyelőre nincs

– mondta az ukrán elnök az ABC News amerikai hírcsatornának adott interjúban.

Zelenszkij felvetette a lehetőséget, hogy az orosz elnök látogasson el Kijevbe.

Egyes orosz politikai szereplők szerint ha az ukrán államfő valóban a békére törekedne, nem jelentene gondot számára a tárgyalás helyszíne. Az orosz parlament külügyi bizottságának egyik tagja, Dmitrij Belik egyenesen „a béke próbájának” nevezte a meghívást.

Peszkov szavai egyszerre adnak reményt az orosz–ukrán háború lezárására és vetítenek előre egy hosszabb folyamatot. Bár Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése kapcsán megindultak a lépések a béke megteremtésére, a felek álláspontjai egyelőre meglehetősen távol vannak egymástól.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)