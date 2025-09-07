Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Dmitrij PeszkovVlagyimir Putyinorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Peszkov szerint még hosszú az út a béketárgyalásokig

Támogató hozzáállást tapasztal partnerei részéről Oroszország a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott párbeszédről, mondta el a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint ugyanakkor az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban még nehéz tárgyalások várhatók.

Munkatársunktól
2025. 09. 07. 8:59
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Keleti Gazdasági Fórumon beszélt az ukrajnai helyzetről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője – írja az Origo.

Peszkov szerint még nehéz tárgyalások várhatók az ukrán helyzettel kapcsolatban
Peszkov szerint még nehéz tárgyalások várhatók az ukrán helyzettel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Peszkov a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában nehéznek nevezte az érintett felekre váró párbeszédet.

A támogatás itt teljes mértékű, de természetesen a előttünk álló tárgyalások még mindig meglehetősen nehéznek ígérkeznek

– idézte a szóvivőt a magyar portál.

Peszkov szerint Moszkva partnerei támogatják a tárgyalásokat

Ugyanakkor Peszkov szerint Oroszország nemzetközi tárgyalópartnerei egyöntetűen támogatják Vlagyimir Putyin elnök párbeszédét amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Mint arról beszámoltunk, Putyin nemrégiben Moszkvába invitálta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy ott közvetlenül tárgyaljanak, azonban Zelenszkij a lehetőséget elutasította

Ha valaki nem akar találkozni, hívjon Moszkvába. Ha Oroszország tárgyalásról beszél, az már önmagában jó, de valódi készség a békére egyelőre nincs

– mondta az ukrán elnök az ABC News amerikai hírcsatornának adott interjúban.

Zelenszkij felvetette a lehetőséget, hogy az orosz elnök látogasson el Kijevbe.

Egyes orosz politikai szereplők szerint ha az ukrán államfő valóban a békére törekedne, nem jelentene gondot számára a tárgyalás helyszíne. Az orosz parlament külügyi bizottságának egyik tagja, Dmitrij Belik egyenesen „a béke próbájának” nevezte a meghívást.

Peszkov szavai egyszerre adnak reményt az orosz–ukrán háború lezárására és vetítenek előre egy hosszabb folyamatot. Bár Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése kapcsán megindultak a lépések a béke megteremtésére, a felek álláspontjai egyelőre meglehetősen távol vannak egymástól.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.