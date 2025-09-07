Gúny tárgya lett Zelenszkij emberrablója, ez mentette meg az ukrán férfit a kényszersorozástól + videó

Kényszersorozás videón rögzítve

A felvétel elején a katona erőszakkal a földre teperi a menekülőt, de a civil gyorsan talpra ugrik, és fejvesztve futásnak ered. A kényszersorozó utána iszkol, ám annyira balfácán módon mozdul, hogy egyensúlyát vesztve elvágódik az aszfalton. Ez a néhány másodperces bénázás elég volt ahhoz, hogy a civil átmásszon a közeli kerítésen, és eltűnjön a látómezőből.