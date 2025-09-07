Rendkívüli

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

kényszersorozásUkrajnaTCK

Gúny tárgya lett Zelenszkij emberrablója, ez mentette meg az ukrán férfit a kényszersorozástól + videó

Egy biztonsági kamera szokatlan jelenetet rögzített. A felvételen egy civil próbál elmenekülni, ám Zelenszkij emberrablói utánaeredtek. A helyzet groteszk fordulatot vett, amikor a katona a saját lábában elbotolva a földre zuhant, így a civilnek sikerült megszöknie a kényszersorozás elől.

Wiedermann Béla
2025. 09. 07. 18:45
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
A kényszersorozás Ukrajnában mindennapos jelenség. A Telegramra feltöltött biztonságikamera-felvételen egy ártatlan civil látható, akit a toborzókatonák közül az egyik megpróbált elfogni. 

Kényszersorozás videón rögzítve

A felvétel elején a katona erőszakkal a földre teperi a menekülőt, de a civil gyorsan talpra ugrik, és fejvesztve futásnak ered. A kényszersorozó utána iszkol, ám annyira balfácán módon mozdul, hogy egyensúlyát vesztve elvágódik az aszfalton. Ez a néhány másodperces bénázás elég volt ahhoz, hogy a civil átmásszon a közeli kerítésen, és eltűnjön a látómezőből.

A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, sokan pedig gúnyos megjegyzésekkel kommentálták Zelenszkij emberrablóinak tevékenységét.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

