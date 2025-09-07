A kényszersorozás Ukrajnában mindennapos jelenség. A Telegramra feltöltött biztonságikamera-felvételen egy ártatlan civil látható, akit a toborzókatonák közül az egyik megpróbált elfogni.
Gúny tárgya lett Zelenszkij emberrablója, ez mentette meg az ukrán férfit a kényszersorozástól + videó
Egy biztonsági kamera szokatlan jelenetet rögzített. A felvételen egy civil próbál elmenekülni, ám Zelenszkij emberrablói utánaeredtek. A helyzet groteszk fordulatot vett, amikor a katona a saját lábában elbotolva a földre zuhant, így a civilnek sikerült megszöknie a kényszersorozás elől.
Kényszersorozás videón rögzítve
A felvétel elején a katona erőszakkal a földre teperi a menekülőt, de a civil gyorsan talpra ugrik, és fejvesztve futásnak ered. A kényszersorozó utána iszkol, ám annyira balfácán módon mozdul, hogy egyensúlyát vesztve elvágódik az aszfalton. Ez a néhány másodperces bénázás elég volt ahhoz, hogy a civil átmásszon a közeli kerítésen, és eltűnjön a látómezőből.
A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, sokan pedig gúnyos megjegyzésekkel kommentálták Zelenszkij emberrablóinak tevékenységét.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Terrortámadás volt egy sportpályán + videó
Halálos áldozata is van a támadásnak.
Zelenszkij még több támogatást követel
Von der Leyen és Kallas ismét az ukránok mellé állt.
Szili Katalin: A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását, fejlődését
A miniszterelnöki főtanácsadó a partiumi Csokalyon mondott beszédet.
Akadozhat az internet, ez okozza a hibát
Az Azure – az egyik világszerte vezető felhőalapú számítástechnikai platform – felhasználói is problémákat észlelhetnek.
