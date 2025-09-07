Százhúsz drón támadta az orosz határ menti régiót

Szomorú veszteséglistát tett közzé a Belgorodi terület kormányzója a legutóbbi ukrán támadássorozatról – számol be róla az Origo.

Halálos áldozatokat szedett és épületeket rongált meg az ukrán támadássorozat a Belgorodi területen (Forrás: Anadolu via AFP)

A régió több településén is keletkeztek károk, a támadásoknak összesen három halottja és öt sebesültje volt.

Oktjabrszkij és Nyecsajevka falvakat hét drónnal támadták, közülük kettőt lelőttek. Egy gazdasági épület és négy magánház rongálódott meg – írta a közösségi médiában a kormányzó.

Gruzszkoje faluban két civil lakos sérült meg. Egy gépjármű és egy közigazgatási épület megséült a három drón becsapódása következtében.

Tizenkettőt semmisítettek meg abból a tizenhat drónból, amelyek Borki és Kazinka falvakat célozták. Az egy buszt ért támadásnak azonban így is volt egy halálos áldozata, a jármű pedig kiégett. Egy másik civilt egy FPV-drón ölt meg. Egy elektromos vezetékben is kár keletkezett.

A Grajvoron városára és a környező falvakra kilőtt öt lövedék és tizenhat drón közül kettőt sikerült lelőni. A támadásnak egy halottja és egy sebesültje volt. Megrongálódott az elektromos hálózat, valamint három lakóház, öt gépjármű, egy gazdasági épület és egy közintézmény.

Krasznaja Jaruga környékét tüzérségi támadások érték, melyek során huszonnyolc lövedéket lőttek ki. A tizenhárom támadó drónból egyet lőttek le.

Hét lövedék és negyven drón támadta Sebekino városát és térségét, közülük huszonnyolcat sikerült megsemmisíteni. A támadásnak egy halálos áldozata volt, és megrongálódott egy szociális létesítmény, három gépjármű, villamos vezetékek, öt lakóház és hét melléképület is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images)