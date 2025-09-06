PutyinbékefejlődésTávol-Keletorosz-ukrán háborúVlagyivosztokgazdaság

Putyin bejelentése után retteghet a háborúpárti Nyugat

Vlagyivosztokban zajlott a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülése, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök a nemzetközi helyzetről, a gazdasági lehetőségekről, valamint az orosz Távol-Kelet fejlődéséről beszélt. A fórumon Ázsia több vezető politikusa is részt vett, köztük Laosz miniszterelnöke, Mongólia kormányfője és a kínai parlament alelnöke. Putyin azt is elmondta, mi vár Zelenszkijre, ha Moszkvába látogat.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 06. 7:40
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Távol-Kelet a fejlődés útjára lép Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
Putyint természetesen az ukrajnai konfliktusról is kérdezték. Az orosz elnök világossá tette: Oroszország bármely idegen haderőt, amely Ukrajna területére lép, legitim célpontnak fog tekinteni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és kész biztosítani az ukrán delegáció biztonságát, ha azok Moszkvában kívánnak tárgyalni, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén Vlagyivosztokban, 2025. szeptember 5-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakovv)

Mostanra Kijevben is felmerült az igény a közvetlen kapcsolatra, bár korábban teljesen kizárták ezt. Mi következetesen a párbeszéd mellett vagyunk

– fogalmazott Putyin.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hozzátette: az orosz meghívás célja a „tárgyalás, nem a kapituláció”.

Új korszak a Távol-Keleten

A fórum központi témája a Távol-Kelet gazdasági fejlesztése volt. Putyin rámutatott: Oroszország baráti kapcsolatokat ápol számos ázsiai partnerrel, köztük Kínával, Mongóliával és Észak-Koreával. Kínával kölcsönösen eltörlik a vízumkötelezettséget, ami a turizmus és a gazdasági kapcsolatok további bővülését segíti elő. Észak-Koreával újra indulnak a járvány miatt megszakadt repülőjáratok, és jövőre megnyílik az új határhíd a Tuman folyón.

Putyin kiemelte: a távol-keleti régióban az elmúlt tíz évben a bérek 2,5-szeresére nőttek, a lakásépítések száma pedig szintén emelkedett. A kedvezményes, úgynevezett „déli és arktikus” hitelek körét a kormány a családosok és pedagógusok számára is kiterjesztené.

Gazdasági nyitás – akár Alaszkában is

Az orosz elnök az Egyesült Államokkal való gazdasági együttműködés lehetőségéről is beszélt. Mint mondta, amerikai vállalatok „jó ajánlatokkal” jelentkeznek, például az alaszkai gázkitermelés területén, ahol Oroszország technológiai tudása hasznosulhat.

A politikai akarat a kérdéses, de a lehetőségek adottak

– hangsúlyozta Putyin, hozzátéve, hogy az orosz–amerikai üzleti kapcsolatokban sosem volt gond a kommunikációval.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin shakes hands with Li Hongzhong, First Vice Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress (NPC) prior to the plenary session of the Eastern Economic Forum in Vladivostok on September 5, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog Li Hongzhonggal, az Országos Népi Gyűlés (NPC) Állandó Bizottságának első alelnökével a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülése előtt Vlagyivosztokban (Fotó: AFP/ Alexander Kazakov)

Stabilitás és fejlődés

Az orosz elnök szerint a kormány és a jegybank szakmai politikájának köszönhetően az infláció kordában tartható, a gazdasági növekedés pedig folytatódik. 2014 és 2024 között az országos szegénységi ráta 11,3 százalékról 7,2 százalékra csökkent.

Putyin leszögezte: 

Az orosz gazdaság és társadalom fejlődésének alapja a makrogazdasági stabilitás.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Távol-Kelet a fejlődés útjára lép (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

