Mostanra Kijevben is felmerült az igény a közvetlen kapcsolatra, bár korábban teljesen kizárták ezt. Mi következetesen a párbeszéd mellett vagyunk

– fogalmazott Putyin.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hozzátette: az orosz meghívás célja a „tárgyalás, nem a kapituláció”.

Új korszak a Távol-Keleten

A fórum központi témája a Távol-Kelet gazdasági fejlesztése volt. Putyin rámutatott: Oroszország baráti kapcsolatokat ápol számos ázsiai partnerrel, köztük Kínával, Mongóliával és Észak-Koreával. Kínával kölcsönösen eltörlik a vízumkötelezettséget, ami a turizmus és a gazdasági kapcsolatok további bővülését segíti elő. Észak-Koreával újra indulnak a járvány miatt megszakadt repülőjáratok, és jövőre megnyílik az új határhíd a Tuman folyón.

Putyin kiemelte: a távol-keleti régióban az elmúlt tíz évben a bérek 2,5-szeresére nőttek, a lakásépítések száma pedig szintén emelkedett. A kedvezményes, úgynevezett „déli és arktikus” hitelek körét a kormány a családosok és pedagógusok számára is kiterjesztené.

Gazdasági nyitás – akár Alaszkában is

Az orosz elnök az Egyesült Államokkal való gazdasági együttműködés lehetőségéről is beszélt. Mint mondta, amerikai vállalatok „jó ajánlatokkal” jelentkeznek, például az alaszkai gázkitermelés területén, ahol Oroszország technológiai tudása hasznosulhat.

A politikai akarat a kérdéses, de a lehetőségek adottak

– hangsúlyozta Putyin, hozzátéve, hogy az orosz–amerikai üzleti kapcsolatokban sosem volt gond a kommunikációval.