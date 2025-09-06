A Nyugat sorsa megpecsételődött

A világ végleg megváltozik. Illetve megváltozott. Ez befejezett múlt idő. Az egyetlen és legfontosabb nyitott kérdés, hogy ez a végleges változás végzetes lesz-e. Végzetes – elsősorban a Nyugat számára. Persze lehet azt a stratégiát is választani, hogy homokba dugjuk a fejünket és/vagy tagadjuk a valóságot. Például így:

„Kína megvillantotta spéci fegyvereit, de még korai megijedni tőlük

Komoly erőfitogtatást tartott Hszi Csin-ping a Tienanmen téren, felvonultatták a legmodernebb rakétáikat, áthúztak felettük a legújabb vadászgépek, de nem kell mindent elhinni, amit a szemünk elé tárnak. Nem biztos, hogy olyan hatékonyak, ahogy azt állítják, és azt sem lehet kizárni, hogy a vadászgépkísérő AI-vezérelt drónjuk, amit egy teherautón húztak be, nem csak egy makett.

Kína a második világháború lezárásának 80. évfordulóján nagyszabású katonai felvonulást tartott Pekingben szerdán. Ahogy azt minden mérsékelten demokratikus országban szokás, Hszi Csin-ping kínai elnök oldalán ott voltak a hasonló berendezkedésű országok vezetői, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor, mind együtt nézték az utcai fegyverbemutatót, aminek több üzenete is volt. Egyrészt egy jóféle katonai expóként megmutatták a portékát, aminek egy részét talán el is adnák, másrészt demonstrálták, hogy van élet az Egyesült Államokon túl – ez talán Indiának szólt leginkább, akit Donald Trump a vámpolitikájával épp Peking karjaiba tol –, harmadrészt egy 80. évfordulón illik nagyot virítani egy nagyhatalomnak.

De Kína elsősorban a Nyugatnak üzent, hogy felzárkózott a modern haditechnika terén.

A felsorakoztatott fegyverek láttán több nyugati szakértő is úgy véli, Kína már nemcsak másolja a nyugati eszközöket vagy – ahogy az a huszadik században jellemző volt – az orosz technológiát, hanem innovatív módon szállt be a fegyverkezési versenybe, most már egyes típusokban akár vezető is lehet.

Amiben előbbre járhat, mint akár az Egyesült Államok vagy Oroszország, az a közepes hatótávolságú (500–5000 kilométer) rakéták, mivel a két ország (illetve akkor még a Szovjetunió) 1987-ben szerződést írt alá a korlátozásukról. Ez volt az INF-szerződés (Intermediate-Range Nuclear Forces Trea­ty, azaz közepes hatótávolságú nukleáris erők szerződése), ami aztán orosz részről egészen 2007-ig élt, majd az USA is kivonult belőle 2018-ban. Ez Kínára nem vonatkozott, így ők vígan fejlesztették – és teszik ezt a mai napig – a Dongfeng nevű rakétáikat, amelyekből komoly repertoárral rendelkeznek.”