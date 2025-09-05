Putyin: Oroszország transzarktikus közlekedési folyosót fejleszt

PutyinOroszországfolyosóösszeköttetés

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén bejelentette, hogy Oroszország átfogó fejlesztési programot indít a transzarktikus közlekedési folyosó kiépítésére.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 05. 21:58
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a 10. Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén Vlagyivosztokban, Oroszországban Fotó: Vlagyimir Szmirnov Forrás: Anadolu/AFP
Mindig a Északi-tengeri útvonalról beszélünk, de most már szélesebb léptékben kell gondolkodnunk – ezért is használom a transzarktikus folyosó kifejezést

– mondta Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a 10. Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén Vlagyivosztokban, Oroszországban (Fotó: Anadolu/AFP/Vlagyimir Szmirnov)

Az új közlekedési rendszer a tengeri, vasúti és közúti szállítási útvonalakat kapcsolja majd össze, és bevonja Oroszország legnagyobb folyóit is, mint az Ob, a Jenyiszej és a Léna, írja a RIA Novosztyi.

Az orosz elnök szerint nemcsak biztonságos és egész évben használható tengeri útvonalakat kell kialakítani az Északi-sarkvidéken, hanem a part menti infrastruktúrát is fejleszteni kell. Ide tartozik a hajózási és navigációs rendszerek bővítése, a kikötők modernizációja, valamint a mentési és műszaki szolgáltatások kiépítése az Arktiszban és a Távol-Keleten.

Putyin kiemelte, hogy egyre több külföldi szállítmányozó cég mutat érdeklődést a transzarktikus folyosó iránt, ugyanakkor a projekt elsődlegesen az orosz gazdaságot, valamint a távol-keleti, szibériai és arktiszi régiókat szolgálja majd. A fejlesztések új lehetőségeket nyithatnak a hazai vállalkozások számára is.

Russian teenagers who won a contest to travel aboard the Russian "50 Years of Victory" nuclear-powered icebreaker look at an iceberg in the Arctic Ocean from the deck of the 160-metre (525-foot) ship on August 20, 2021. (Photo by Ekaterina ANISIMOVA / AFP)
Orosz hajó a Jeges-tengeren (Fotó: AFP/Ekaterina Anisimova)

Putyin stratégiai összeköttetést szeretne

A transzarktikus közlekedési folyosó célja, hogy összekösse Oroszország keleti és nyugati kikötőit – Szentpétervárt és Vlagyivosztokot –, biztosítva az állandó hozzáférést a dél- és kelet-ázsiai, indiai, perzsa-öbölbeli és afrikai piacokhoz.

A 10. Keleti Gazdasági Fórumot szeptember 3–6. között rendezik Vlagyivosztokban, a Távol-Keleti Szövetségi Egyetem kampuszán. Az idei rendezvény mottója: „Távol-Kelet – együttműködés a békéért és a jólétért.”

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a 10. Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén Vlagyivosztokban, Oroszországban (Fotó: Anadolu/AFP)

