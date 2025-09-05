Putyin: Oroszország transzarktikus közlekedési folyosót fejleszt

Mindig a Északi-tengeri útvonalról beszélünk, de most már szélesebb léptékben kell gondolkodnunk – ezért is használom a transzarktikus folyosó kifejezést
– mondta Putyin.
Az új közlekedési rendszer a tengeri, vasúti és közúti szállítási útvonalakat kapcsolja majd össze, és bevonja Oroszország legnagyobb folyóit is, mint az Ob, a Jenyiszej és a Léna, írja a RIA Novosztyi.
Az orosz elnök szerint nemcsak biztonságos és egész évben használható tengeri útvonalakat kell kialakítani az Északi-sarkvidéken, hanem a part menti infrastruktúrát is fejleszteni kell. Ide tartozik a hajózási és navigációs rendszerek bővítése, a kikötők modernizációja, valamint a mentési és műszaki szolgáltatások kiépítése az Arktiszban és a Távol-Keleten.
Putyin kiemelte, hogy egyre több külföldi szállítmányozó cég mutat érdeklődést a transzarktikus folyosó iránt, ugyanakkor a projekt elsődlegesen az orosz gazdaságot, valamint a távol-keleti, szibériai és arktiszi régiókat szolgálja majd. A fejlesztések új lehetőségeket nyithatnak a hazai vállalkozások számára is.
A transzarktikus közlekedési folyosó célja, hogy összekösse Oroszország keleti és nyugati kikötőit – Szentpétervárt és Vlagyivosztokot –, biztosítva az állandó hozzáférést a dél- és kelet-ázsiai, indiai, perzsa-öbölbeli és afrikai piacokhoz.
A 10. Keleti Gazdasági Fórumot szeptember 3–6. között rendezik Vlagyivosztokban, a Távol-Keleti Szövetségi Egyetem kampuszán. Az idei rendezvény mottója: „Távol-Kelet – együttműködés a békéért és a jólétért.”
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a 10. Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén Vlagyivosztokban, Oroszországban (Fotó: Anadolu/AFP)
