Putyin: Oroszország transzarktikus közlekedési folyosót fejleszt

Az új közlekedési rendszer a tengeri, vasúti és közúti szállítási útvonalakat kapcsolja majd össze, és bevonja Oroszország legnagyobb folyóit is, mint az Ob, a Jenyiszej és a Léna, írja a RIA Novosztyi.

Az orosz elnök szerint nemcsak biztonságos és egész évben használható tengeri útvonalakat kell kialakítani az Északi-sarkvidéken, hanem a part menti infrastruktúrát is fejleszteni kell. Ide tartozik a hajózási és navigációs rendszerek bővítése, a kikötők modernizációja, valamint a mentési és műszaki szolgáltatások kiépítése az Arktiszban és a Távol-Keleten.

Putyin kiemelte, hogy egyre több külföldi szállítmányozó cég mutat érdeklődést a transzarktikus folyosó iránt, ugyanakkor a projekt elsődlegesen az orosz gazdaságot, valamint a távol-keleti, szibériai és arktiszi régiókat szolgálja majd. A fejlesztések új lehetőségeket nyithatnak a hazai vállalkozások számára is.