A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Izraelrepülőtérdróntámadás

Drón csapódott be Izrael egyik repülőtérén + videó

Vasárnap délben robbanás rázta meg a dél-izraeli Ramon repülőteret, ahol utasok tartózkodtak. A hatóságok szerint a támadást egy Jemenből indított drón okozta, amely a fogadócsarnokban csapódott be. Nyolc ember könnyebben megsérült, közülük hárman pánikrohamot kaptak.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 07. 21:09
Jemenből indított drón csapódott be a dél-izraeli Ramon repülőtéren. Forrás: X
Vasárnap délben egy jemeni drón csapódott be a dél-izraeli Ramon repülőtéren – közölte az izraeli hadsereg (IDF). A pilóta nélküli légieszköz az utasok fogadótermében robbant fel, nyolc ember könnyebben megsérült, közülük hárman pánikrohamot kaptak. Érdekesség, hogy a közeli településeken és a repülőtér környékén nem lépett működésbe légvédelmi riasztás.

Nyolcan sérültek meg, amikor jemeni drón csapódott a Ramon repülőtéren.
Fotó: X

Drón a húszi lázadók fegyvertárából

Az IDF első vizsgálatai szerint a húszi lázadók indította drón megegyezik azokkal, amelyeket a korábbi támadások során is használtak, így nem jelent új vagy rendkívüli fenyegetést. 

A légierő a nap 24 órájában, a hét minden napján védi az ország légterét, és a háború kezdete óta több tízezer fenyegetést semlegesített – ugyanakkor ki kell emelni, hogy a védelem nem hermetikus

– hangsúlyozta a hadsereg közleménye. 

A közlés szerint a drónt ugyan észlelték a légvédelmi rendszerek, de nem azonosították ellenséges járműként, ezért sem a riasztás, sem az elfogás nem indult meg – tudatta az MTI.

A 2023. október 7-én kezdődött háború óta a húszik mintegy 150 drónt indítottak Izrael felé, ezek több mint 98 százalékát elfogták. 

A ramoni becsapódással egy időben három másik drónt is sikeresen hatástalanítottak az egyiptomi határ közelében.

Borítókép: Jemenből indított drón csapódott be a dél-izraeli Ramon repülőtéren (Fotó: X)

