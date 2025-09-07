Drón csapódott be Izrael egyik repülőtérén + videó

Drón a húszi lázadók fegyvertárából

Az IDF első vizsgálatai szerint a húszi lázadók indította drón megegyezik azokkal, amelyeket a korábbi támadások során is használtak, így nem jelent új vagy rendkívüli fenyegetést.

A légierő a nap 24 órájában, a hét minden napján védi az ország légterét, és a háború kezdete óta több tízezer fenyegetést semlegesített – ugyanakkor ki kell emelni, hogy a védelem nem hermetikus

– hangsúlyozta a hadsereg közleménye.

Dark smoke SPEWING from Israeli Ramon Airport ?



Yemeni UAV reportedly struck passenger terminal, despite Israel having claimed to have got them all pic.twitter.com/ERfBqZebHU — Forbidden News (@NewsForbiddenX) September 7, 2025

A közlés szerint a drónt ugyan észlelték a légvédelmi rendszerek, de nem azonosították ellenséges járműként, ezért sem a riasztás, sem az elfogás nem indult meg – tudatta az MTI.

A 2023. október 7-én kezdődött háború óta a húszik mintegy 150 drónt indítottak Izrael felé, ezek több mint 98 százalékát elfogták.

A ramoni becsapódással egy időben három másik drónt is sikeresen hatástalanítottak az egyiptomi határ közelében.