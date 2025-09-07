Vasárnap délben egy jemeni drón csapódott be a dél-izraeli Ramon repülőtéren – közölte az izraeli hadsereg (IDF). A pilóta nélküli légieszköz az utasok fogadótermében robbant fel, nyolc ember könnyebben megsérült, közülük hárman pánikrohamot kaptak. Érdekesség, hogy a közeli településeken és a repülőtér környékén nem lépett működésbe légvédelmi riasztás.
Drón csapódott be Izrael egyik repülőtérén + videó
Vasárnap délben robbanás rázta meg a dél-izraeli Ramon repülőteret, ahol utasok tartózkodtak. A hatóságok szerint a támadást egy Jemenből indított drón okozta, amely a fogadócsarnokban csapódott be. Nyolc ember könnyebben megsérült, közülük hárman pánikrohamot kaptak.
Drón a húszi lázadók fegyvertárából
Az IDF első vizsgálatai szerint a húszi lázadók indította drón megegyezik azokkal, amelyeket a korábbi támadások során is használtak, így nem jelent új vagy rendkívüli fenyegetést.
A légierő a nap 24 órájában, a hét minden napján védi az ország légterét, és a háború kezdete óta több tízezer fenyegetést semlegesített – ugyanakkor ki kell emelni, hogy a védelem nem hermetikus
– hangsúlyozta a hadsereg közleménye.
A közlés szerint a drónt ugyan észlelték a légvédelmi rendszerek, de nem azonosították ellenséges járműként, ezért sem a riasztás, sem az elfogás nem indult meg – tudatta az MTI.
A 2023. október 7-én kezdődött háború óta a húszik mintegy 150 drónt indítottak Izrael felé, ezek több mint 98 százalékát elfogták.
A ramoni becsapódással egy időben három másik drónt is sikeresen hatástalanítottak az egyiptomi határ közelében.
Borítókép: Jemenből indított drón csapódott be a dél-izraeli Ramon repülőtéren (Fotó: X)
