Zelenszkij még több támogatást követel

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

Az orosz hadsereg az éjjel nagyszabású drón- és rakétatámadást hajtott végre, amely kormányzati épületeket és lakóházakat is sújtott. A válaszlépések között Zelenszkij kiemelte a szövetségesekkel való egység fontosságát, és újabb támogatást követelt, miközben háláját fejezte ki minden eddigi segítségért.

Wiedermann Béla
2025. 09. 07. 19:38
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Az éjszaka folyamán Ukrajnát az egyik legnagyobb orosz drón- és rakétacsapás érte, amely kormányzati épületeket és civil otthonokat is célba vett. Zelenszkij közösségi oldalán reagált a támadásra, X-oldalát pedig elárasztotta hálálkodó üzeneteivel. Közösségi oldalán köszönetet mondott többek között Mark Rutténak, a NATO főtitkárának, aki részvétét fejezte ki az áldozatok miatt. 

Az orosz támadások nyomán Zelenszkij a szövetségesek egységét emelte ki, és további védelmi támogatásra szólította fel a Nyugatot.
Fotó: AFP

Zelenszkij, szövetségeseitől, többek között a háború- és ukránpárti vezetőktől további támogatást követelt.

Létfontosságú, hogy minden szövetségessel együttműködjünk, hogy egységes választ adjunk Oroszország növekvő terrorjára városaink és közösségeink ellen

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij a szövetségesek egységét hangsúlyozta

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter-helyettes Kaja Kallasszal, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott egyeztetéséről számolt be. Mint írta: 

Tájékoztattam Kaja Kallast az orosz támadások következményeiről és népünk kiemelt szükségleteiről, hogy erősítsük az energiaellátás ellenálló képességét a tél előtt, és fokozzuk a légvédelmet a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.

Szibiha hozzátette: 

Őszintén megköszöntem Kajának és az Európai Uniónak, hogy nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatják Ukrajnát.

Kallas válaszában egyértelművé tette, hogy az ukránok mellett áll:

Minden orosz támadás egy szándékos döntés és üzenet: Oroszország nem akar békét. A mai csapások, köztük a kormányépület elleni támadás Kijevben, egyértelmű eszkalációt mutatnak.

Hangsúlyozta, hogy Észtország és az EU folytatja Ukrajna védelmi iparának támogatását, valamint a szankciók szigorítását.

Nemzetközi támogatás Ukrajnának

Ursula von der Leyen az éjszakai támadásokat az egyik legnagyobbnak nevezte, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított. Az Európai Bizottság elnöke ezúttal is kiállt Ukrajna mellett és Zelenszkij követeléseinek teljesítésére is utalt.

A Kreml ismét gúnyt űz a diplomáciából, tiporja a nemzetközi jogot és válogatás nélkül gyilkol

– írta. Hozzátette: 

Európa teljes mértékben Ukrajna mellett áll, és továbbra is erősíti az ukrán fegyveres erőket, tartós biztonsági garanciákat épít, valamint szankciókat szigorít, hogy növelje a nyomást Oroszországra. A gyilkolásnak véget kell érnie.

Von der Leyen üzenete ugyanakkor kizárólag Moszkvát állítja be felelősként, miközben nem tér ki arra, hogy Ukrajna is indított támadásokat – például a Barátság kőolajvezeték elleni akciókat, amelyek szintén komoly következményekkel jártak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

