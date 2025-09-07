Zelenszkij még több támogatást követel

Az éjszaka folyamán Ukrajnát az egyik legnagyobb orosz drón- és rakétacsapás érte, amely kormányzati épületeket és civil otthonokat is célba vett. Zelenszkij közösségi oldalán reagált a támadásra, X-oldalát pedig elárasztotta hálálkodó üzeneteivel. Közösségi oldalán köszönetet mondott többek között Mark Rutténak, a NATO főtitkárának, aki részvétét fejezte ki az áldozatok miatt.

Az orosz támadások nyomán Zelenszkij a szövetségesek egységét emelte ki, és további védelmi támogatásra szólította fel a Nyugatot.

Fotó: AFP

Zelenszkij, szövetségeseitől, többek között a háború- és ukránpárti vezetőktől további támogatást követelt.

Létfontosságú, hogy minden szövetségessel együttműködjünk, hogy egységes választ adjunk Oroszország növekvő terrorjára városaink és közösségeink ellen

– írta az ukrán elnök.