Orbán Viktor Kötcsén: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

Egy ukrán falu lakói felléptek a kényszersorozás ellen + videó

Bodnariv lakói szeptember 6-án tömeges tiltakozásba kezdtek, miután nyomtalanul eltűnt a falujuk vezetője. A tiltakozók szerint a kényszersorozás áldozata lett, ezért petícióban és útlezárással követelik a visszatérését.

Forrás: Origo2025. 09. 07. 16:32
Bodnariv lakói útlezárással tiltakoztak Forrás: Facebook
A Nyugat-Ukrajnában található Bodnarivban szeptember 6-án lakossági megmozdulás zajlott, amelynek közvetlen oka a kényszersorozás volt. A helyiek az Ivano-Frankivszk és Kalus közötti főutat zárták le, ezzel tiltakozva amiatt, hogy elhurcolták közösségük vezetőjét, Oleg Drogomireckijt – számolt be róla az Origo.

Tömeges tiltakozás bontakozott ki Bodnarivban a kényszersorozás miatt, a lakók petícióban és útlezárással követelik vezetőjük visszatérését.
Fotó: Facebook

A kényszersorozás körülményei

A beszámolók szerint a polgármestert szeptember 3-án hajnalban vitték el ismeretlen személyek egy légiriadó idején. A falu lakói szerint a lépés törvénytelen volt, mert sem idézést, sem hivatalos értesítést nem kapott. 

Mi itt összegyűltünk, mert visszaköveteljük a mi polgármesterünket. Először is, őt törvénytelenül mobilizálták, másodszor, hátországban annyit tesz, hogy azt nem lehet leírni. Ő állandóan a falu fejlesztésén dolgozott

– mondta az egyik résztvevő. A tiltakozók emlékeztettek: Drogomireckij idején nyílt meg a művészeti iskola, javult a közterületek állapota, felújítások történtek a helyi iskolában, és a polgármester aktívan támogatta a katonákat a fronton.

A közösség kiállása a vezető mellett

A falu lakói petíciót indítottak, amelyhez több mint kétszáz aláírás gyűlt össze, és hangsúlyozták: 

Ha őt nem hozzák vissza, az katasztrófa lesz. Ez olyan, mintha a motort vennék ki a gépezetből.

A helyszínen több mint száz ember gyűlt össze, a forgalom megbénult, torlódások alakultak ki. A tiltakozásra a kalusi városvezetés képviselői és a katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai is megjelentek, de érdemi megoldást nem tudtak felajánlani. A közösség szerint azonban a falu irányítása a polgármesterre tartozik, és követelik a visszahelyezését.

Kalus város polgármestere, Andrij Najda támogatásáról biztosította Bodnariv lakóit. 

Kérdés: miért nem adtak neki behívót? Egyszerűen elvitték az embert. Természetes, hogy a közösség felháborodott. A polgármester ezzel a közösséggel élt

– mondta. Najda kiemelte: személyesen kész továbbítani a helyiek kollektív beadványát az Ivano-Frankivszki megyei vezetésnek. Hozzátette, hogy Drogomireckij „megaszerepet” vállalt az ukrán fegyveres erők támogatásában, és a legaktívabb polgármesterek közé tartozott az országban.

Borítókép: Bodnariv lakói útlezárással tiltakoztak (Fotó: Facebook)

