A Nyugat-Ukrajnában található Bodnarivban szeptember 6-án lakossági megmozdulás zajlott, amelynek közvetlen oka a kényszersorozás volt. A helyiek az Ivano-Frankivszk és Kalus közötti főutat zárták le, ezzel tiltakozva amiatt, hogy elhurcolták közösségük vezetőjét, Oleg Drogomireckijt – számolt be róla az Origo.
Egy ukrán falu lakói felléptek a kényszersorozás ellen + videó
Bodnariv lakói szeptember 6-án tömeges tiltakozásba kezdtek, miután nyomtalanul eltűnt a falujuk vezetője. A tiltakozók szerint a kényszersorozás áldozata lett, ezért petícióban és útlezárással követelik a visszatérését.
A kényszersorozás körülményei
A beszámolók szerint a polgármestert szeptember 3-án hajnalban vitték el ismeretlen személyek egy légiriadó idején. A falu lakói szerint a lépés törvénytelen volt, mert sem idézést, sem hivatalos értesítést nem kapott.
Mi itt összegyűltünk, mert visszaköveteljük a mi polgármesterünket. Először is, őt törvénytelenül mobilizálták, másodszor, hátországban annyit tesz, hogy azt nem lehet leírni. Ő állandóan a falu fejlesztésén dolgozott
– mondta az egyik résztvevő. A tiltakozók emlékeztettek: Drogomireckij idején nyílt meg a művészeti iskola, javult a közterületek állapota, felújítások történtek a helyi iskolában, és a polgármester aktívan támogatta a katonákat a fronton.
A közösség kiállása a vezető mellett
A falu lakói petíciót indítottak, amelyhez több mint kétszáz aláírás gyűlt össze, és hangsúlyozták:
Ha őt nem hozzák vissza, az katasztrófa lesz. Ez olyan, mintha a motort vennék ki a gépezetből.
A helyszínen több mint száz ember gyűlt össze, a forgalom megbénult, torlódások alakultak ki. A tiltakozásra a kalusi városvezetés képviselői és a katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai is megjelentek, de érdemi megoldást nem tudtak felajánlani. A közösség szerint azonban a falu irányítása a polgármesterre tartozik, és követelik a visszahelyezését.
Kalus város polgármestere, Andrij Najda támogatásáról biztosította Bodnariv lakóit.
Kérdés: miért nem adtak neki behívót? Egyszerűen elvitték az embert. Természetes, hogy a közösség felháborodott. A polgármester ezzel a közösséggel élt
– mondta. Najda kiemelte: személyesen kész továbbítani a helyiek kollektív beadványát az Ivano-Frankivszki megyei vezetésnek. Hozzátette, hogy Drogomireckij „megaszerepet” vállalt az ukrán fegyveres erők támogatásában, és a legaktívabb polgármesterek közé tartozott az országban.
Borítókép: Bodnariv lakói útlezárással tiltakoztak (Fotó: Facebook)
XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit
A katolikus egyházfő két világi személyt emelt a szentek sorába.
Lezuhant egy kisrepülő, ketten meghaltak
A pilóta röviddel a felszállást követően hibát észlelt, de már nem tudott visszafordulni.
Ismét tüntetett az Izrael-ellenes szervezet, több száz embert tartóztattak le
A terrorellenes törvény alapján, Londonban őrizetbe vett 857 tüntető ügyében a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnoksága végzi a vizsgálatot.
Gondok lehetnek Európa gázellátásával?
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom vezérigazgatója.
