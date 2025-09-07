Egy ukrán falu lakói felléptek a kényszersorozás ellen + videó

A kényszersorozás körülményei

A beszámolók szerint a polgármestert szeptember 3-án hajnalban vitték el ismeretlen személyek egy légiriadó idején. A falu lakói szerint a lépés törvénytelen volt, mert sem idézést, sem hivatalos értesítést nem kapott.

Mi itt összegyűltünk, mert visszaköveteljük a mi polgármesterünket. Először is, őt törvénytelenül mobilizálták, másodszor, hátországban annyit tesz, hogy azt nem lehet leírni. Ő állandóan a falu fejlesztésén dolgozott

– mondta az egyik résztvevő. A tiltakozók emlékeztettek: Drogomireckij idején nyílt meg a művészeti iskola, javult a közterületek állapota, felújítások történtek a helyi iskolában, és a polgármester aktívan támogatta a katonákat a fronton.