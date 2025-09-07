rendőrségnagykövetségdrón

Támadás érte az orosz nagykövetséget

Vasárnap egy drón színes festéket szórt az orosz nagykövetségre Stockholmban. A rendőrség vizsgálatot indított, Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált a támadásra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 14:29
Támadás érte a nagykövetséget (illusztráció) Fotó: JESSICA GOW Forrás: TT News Agency
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyi rendőrség hajnali öt órakor kapott riasztást egy gyanús drónról a Kungsholmen szigetén található nagykövetség felett. Szemtanúk szerint a drón színes festéket szórta a nagykövetségre – írta a Sweden Harald a támadásról. A rendőrség a drón pilótáját nem találta meg. Vandalizmus és a légiközlekedési törvény megsértése miatt feljelentést tettek.

támadás
Támadás érte a stockholmi orosz nagykövetséget Fotó: JESSICA GOW / TT News Agency

Az orosz nagykövetség a Telegramon azt írta, hogy a drón „egy műanyag zacskót dobott le festékkel”. 

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált a történtekre.

A svédországi orosz nagykövetség elleni támadás azt jelzi, hogy az ország elvesztette az irányítást a belső és külső biztonság felett

 – nyilatkozta Maria Zakharova az Izvestyija című lapnak.

A svédországi orosz nagykövetséget korábban is érték hasonló incidensek. Januárban nekihajtott a stockholmi orosz nagykövetség kapujának egy férfi. A támadás elkövetőjét a svéd rendőrség őrizetbe vette. A támadót elfogták, és birtokháborítás minősített esetével vádolták meg. Tavaly Novemberben egy azonosítatlan drón szintén festéket dobott le a létesítmény területére, valamint a stockholmi Lidingö-n található orosz kereskedelmi képviseletet is támadták. Emiatt Oroszország júliusban behívatta Svédország moszkvai nagykövetét. 

Borítókép:Támadás érte a nagykövetséget (illusztráció) A képen a stockholmi orosz nagykövetség, 2018-ban (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkereskedelem

A nap mondása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu