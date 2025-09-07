Támadás érte az orosz nagykövetséget

A svédországi orosz nagykövetséget korábban is érték hasonló incidensek. Januárban nekihajtott a stockholmi orosz nagykövetség kapujának egy férfi. A támadás elkövetőjét a svéd rendőrség őrizetbe vette. A támadót elfogták, és birtokháborítás minősített esetével vádolták meg. Tavaly Novemberben egy azonosítatlan drón szintén festéket dobott le a létesítmény területére, valamint a stockholmi Lidingö-n található orosz kereskedelmi képviseletet is támadták. Emiatt Oroszország júliusban behívatta Svédország moszkvai nagykövetét.

Borítókép:Támadás érte a nagykövetséget (illusztráció) A képen a stockholmi orosz nagykövetség, 2018-ban (Fotó: AFP)