Támadás érte az orosz nagykövetséget

A helyi rendőrség hajnali öt órakor kapott riasztást egy gyanús drónról a Kungsholmen szigetén található nagykövetség felett. Szemtanúk szerint a drón színes festéket szórta a nagykövetségre – írta a Sweden Harald a támadásról. A rendőrség a drón pilótáját nem találta meg. Vandalizmus és a légiközlekedési törvény megsértése miatt feljelentést tettek.
Az orosz nagykövetség a Telegramon azt írta, hogy a drón „egy műanyag zacskót dobott le festékkel”.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált a történtekre.
A svédországi orosz nagykövetség elleni támadás azt jelzi, hogy az ország elvesztette az irányítást a belső és külső biztonság felett
– nyilatkozta Maria Zakharova az Izvestyija című lapnak.