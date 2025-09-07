Először ért találat kormányzati épületet Kijevben

Szintén Kijevben egy csecsemő és egy fiatal nő meghalt, miután egy kilencemeletes lakóépületet eltaláltak a Szvjatosinszkij kerületben, és a mentők egy harmadik holttestet keresnek – közölték a hatóságok.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország rekordszámú drónt és rakétát indított az éjszakai támadás során – összesen több mint nyolcszázat.

A légierő szerint kilenc rakéta és 56 drón 37 helyszínt ért el, a lezuhant roncsok pedig nyolc helyszínen hullottak le.