Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Először ért találat kormányzati épületet Kijevben

Ukrajna fő kormányépülete először kapott találatot a háborúban az orosz támadások során, közölte az ukrán miniszterelnök. Korábban egyetlen kormányzati épületet sem értek támadások Kijevben

2025. 09. 07. 11:27
Először ért találat kormányzati épületet Kijevben Fotó: HANDOUT Forrás: Official Telegram channel of Ukr
Julia Szvirydenko elmondta, hogy az épület teteje és felső emeletei megrongálódtak, és a tűzoltók oltják a tüzet. A kijevi kormányépület, más néven a minisztertanács épülete, Ukrajna főbb minisztereinek irodáit is magában foglalja. Korábban egyetlen kormányzati épületet sem értek támadások Kijevben – közölte a BBC.

Kijev: tűz ütött ki a kormányzati épületben (Fotó: HANDOUT / Official Telegram channel of Ukr)

Szintén Kijevben egy csecsemő és egy fiatal nő meghalt, miután egy kilencemeletes lakóépületet eltaláltak a Szvjatosinszkij kerületben, és a mentők egy harmadik holttestet keresnek – közölték a hatóságok.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország rekordszámú drónt és rakétát indított az éjszakai támadás során – összesen több mint nyolcszázat.

A légierő szerint kilenc rakéta és 56 drón 37 helyszínt ért el, a lezuhant roncsok pedig nyolc helyszínen hullottak le.

Ukrajna más részein tizenhét ember megsérült a Zaporizzsja városát ért támadásban, amikor több épületet, köztük egy óvodát és lakóházakat is eltaláltak – közölte Ivan Fedorov, a regionális adminisztráció vezetője. A városon kívül egy nő meghalt, egy férfi pedig még mindig eltűnt, miután egy orosz sikló bomba eltalálta Novopavlivka falut – mondta Fedorov.

Kijevet rakétákkal is támadták

Amint arról korábban beszámoltunk, össztűz alá vette Kijevet az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok szárnyas rakéta mozgásáról számoltak be Ukrajna légterében, amelyek feltehetően „Iszkander-K” típusú rakéták.  Az orosz támadások célpontja volt Krivij Rih is, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosa Ukrajna középső részén, ahol három infrastrukturális létesítményt értek találatok. Az éjszaka folyamán több kerületben is lakóépületeket találtak el drónok és rakéták.

Borítókép: Először ért találat kormányzati épületet Kijevben (Fotó: AFP)

 

