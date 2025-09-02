BayrouFranciaországbizalmi szavazás

Elbukhat a francia kormány; már csak napok vannak hátra

Francois Bayrou francia miniszterelnök kedden több párt vezetőjével ül tárgyalóasztalhoz, hogy az utolsó pillanatban megpróbálja elhárítani a hétfőre kiírt bizalmatlansági szavazást, amely kormánya bukásával fenyeget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 13:12
Assemblée nationale – a francia parlament alsóháza Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
Miután hétfőn fogadta a Kommunista Párt képviselőit, Bayrou francia miniszterelnök kedden a jobboldali Nemzeti Tömörüléssel (RN) és más pártok képviselőivel ült le tárgyalni. A következő napokban további találkozókra is sor kerül, írja az Origo. Kudarcot vallott François Bayrou utolsó kétségbeesett kísérlete, hogy megnyerje a jobboldali Nemzeti Tömörülést és ezáltal megakadályozza kormánya összeomlását – mondta Jordan Bardella pártelnök.

Francois Bayrou francia miniszterelnök maratoni tárgyalásai valószínűleg nem elegendők a bizalmatlansági szavazás elkerüléséhez (Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas)
Francois Bayrou francia miniszterelnök maratoni tárgyalásai valószínűleg nem elegendők a bizalmatlansági szavazás elkerüléséhez (Fotó: Hans Lucas/Quentin Top)

A csoda nem történt meg, a mai találkozó nem fogja megváltoztatni a Nemzeti Tömörülés álláspontját

 – tette hozzá.

A maratoni egyeztetések ellenére továbbra is csekély az esély arra, hogy sikerüljön megváltoztatni a politikai erőviszonyokat. A baloldaltól a jobboldalig a legtöbb ellenzéki párt már jelezte, hogy szeptember 8-án a kormány ellen fog szavazni.

Ráadásul Bayrou saját kormánykoalícióján belül is egyre mélyülnek a törésvonalak.

Bruno Retailleau belügyminiszter arra szólította fel a republikánusokat, hogy álljanak ki a miniszterelnök mellett, és ne „csatlakozzanak a gyújtogatókhoz”, akik a kormány megbuktatására készülnek.

Ennek ellenére több konzervatív képviselő már jelezte, hogy ellene szavaz, míg olyan pártvezetők, mint Laurent Wauquiez, jelentős módosításokat követelnek a vitatott 2026-os költségvetési tervben, mielőtt bármiféle támogatást megfontolnának – írja az Euronews.

A baloldalon a Zöldek és az Engedetlen Franciaország párt még a tárgyalásokon sem hajlandó részt venni, értelmetlennek tartva azokat. A szocialisták – akik csütörtökön ülnek tárgyalóasztalhoz Bayrou-val – szintén világossá tették álláspontjukat.

„Szeptember 8-án távoznia kell” – jelentette ki határozottan a párt vezetője, Olivier Faure a francia állami televízióban, hozzátéve: Bayrou-tól most már csak a „viszontlátásra” szót várja.

A LIOT csoport független képviselői korábban még lehetséges mentőövnek tűntek, ám közleményükben leszögezték: „a csoport egyértelmű többsége nem fog bizalmat szavazni”. Vezetőik ennek ellenére továbbra is terveznek találkozni Bayrou-val szerdán.

Ahogy múlik az idő, egyre világosabbá válik: Bayrou erőfeszítései ellenére sem körvonalazódik valódi politikai áttörés.

Ha nem történik váratlan fordulat, Francois Bayrou szeptember 8-án súlyos vereséggel nézhet szembe – ami Franciaországban a politikai bizonytalanság egy új korszakát nyithatja meg.

Borítókép: Assemblée nationale – a francia parlament alsóháza (Fotó: AFP)

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

