Miután hétfőn fogadta a Kommunista Párt képviselőit, Bayrou francia miniszterelnök kedden a jobboldali Nemzeti Tömörüléssel (RN) és más pártok képviselőivel ült le tárgyalni. A következő napokban további találkozókra is sor kerül, írja az Origo. Kudarcot vallott François Bayrou utolsó kétségbeesett kísérlete, hogy megnyerje a jobboldali Nemzeti Tömörülést és ezáltal megakadályozza kormánya összeomlását – mondta Jordan Bardella pártelnök.
Elbukhat a francia kormány; már csak napok vannak hátra
Francois Bayrou francia miniszterelnök kedden több párt vezetőjével ül tárgyalóasztalhoz, hogy az utolsó pillanatban megpróbálja elhárítani a hétfőre kiírt bizalmatlansági szavazást, amely kormánya bukásával fenyeget.
A csoda nem történt meg, a mai találkozó nem fogja megváltoztatni a Nemzeti Tömörülés álláspontját
– tette hozzá.
A maratoni egyeztetések ellenére továbbra is csekély az esély arra, hogy sikerüljön megváltoztatni a politikai erőviszonyokat. A baloldaltól a jobboldalig a legtöbb ellenzéki párt már jelezte, hogy szeptember 8-án a kormány ellen fog szavazni.
Ráadásul Bayrou saját kormánykoalícióján belül is egyre mélyülnek a törésvonalak.
Bruno Retailleau belügyminiszter arra szólította fel a republikánusokat, hogy álljanak ki a miniszterelnök mellett, és ne „csatlakozzanak a gyújtogatókhoz”, akik a kormány megbuktatására készülnek.
Ennek ellenére több konzervatív képviselő már jelezte, hogy ellene szavaz, míg olyan pártvezetők, mint Laurent Wauquiez, jelentős módosításokat követelnek a vitatott 2026-os költségvetési tervben, mielőtt bármiféle támogatást megfontolnának – írja az Euronews.
A baloldalon a Zöldek és az Engedetlen Franciaország párt még a tárgyalásokon sem hajlandó részt venni, értelmetlennek tartva azokat. A szocialisták – akik csütörtökön ülnek tárgyalóasztalhoz Bayrou-val – szintén világossá tették álláspontjukat.
„Szeptember 8-án távoznia kell” – jelentette ki határozottan a párt vezetője, Olivier Faure a francia állami televízióban, hozzátéve: Bayrou-tól most már csak a „viszontlátásra” szót várja.
A LIOT csoport független képviselői korábban még lehetséges mentőövnek tűntek, ám közleményükben leszögezték: „a csoport egyértelmű többsége nem fog bizalmat szavazni”. Vezetőik ennek ellenére továbbra is terveznek találkozni Bayrou-val szerdán.
Ahogy múlik az idő, egyre világosabbá válik: Bayrou erőfeszítései ellenére sem körvonalazódik valódi politikai áttörés.
Ha nem történik váratlan fordulat, Francois Bayrou szeptember 8-án súlyos vereséggel nézhet szembe – ami Franciaországban a politikai bizonytalanság egy új korszakát nyithatja meg.
Borítókép: Assemblée nationale – a francia parlament alsóháza (Fotó: AFP)
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Rengett a föld a keleti szomszédunknál
Vrancea megyében van a legtöbb földrengés Romániában.
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Mellélőtt a Nyugat.
Bóka János: Három kérdés határozza meg az uniós vitákat Koppenhágában
A tanácskozáson a bővítés, a jogállamiság és a belső reformok kérdései kerültek napirendre.
