Elbukhat a francia kormány; már csak napok vannak hátra

A csoda nem történt meg, a mai találkozó nem fogja megváltoztatni a Nemzeti Tömörülés álláspontját

– tette hozzá.

A maratoni egyeztetések ellenére továbbra is csekély az esély arra, hogy sikerüljön megváltoztatni a politikai erőviszonyokat. A baloldaltól a jobboldalig a legtöbb ellenzéki párt már jelezte, hogy szeptember 8-án a kormány ellen fog szavazni.

Ráadásul Bayrou saját kormánykoalícióján belül is egyre mélyülnek a törésvonalak.

Bruno Retailleau belügyminiszter arra szólította fel a republikánusokat, hogy álljanak ki a miniszterelnök mellett, és ne „csatlakozzanak a gyújtogatókhoz”, akik a kormány megbuktatására készülnek.

Ennek ellenére több konzervatív képviselő már jelezte, hogy ellene szavaz, míg olyan pártvezetők, mint Laurent Wauquiez, jelentős módosításokat követelnek a vitatott 2026-os költségvetési tervben, mielőtt bármiféle támogatást megfontolnának – írja az Euronews.