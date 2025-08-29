Emmanuel MacronkormányFranciaország

Macron semmiképp sem mond le

Kitölti Emmanuel Macron „a francia nép által ráruházott mandátumát” 2027 tavaszáig, függetlenül attól, hogy mi lesz a francia miniszterelnök, Francois Bayrou által szeptember 8-ra kért bizalmi szavazás eredménye a Nemzetgyűlésben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 22:42
Emmanuel Macron Fotó: MANON CRUZ Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A francia nép által rám ruházott megbízatást (...) a végéig gyakorolni fogom – jelentette ki pénteken a francia elnök a dél-franciaországi Toulonban a 25. közös francia–német kormányülést követő sajtótájékoztatón, írja az MTI. 

Macron nem kívánt politikai spekulációkba bocsátkozni egy esetleges új nemzetgyűlési feloszlatásról és előrehozott választásokról a bizalmi szavazás valószínűsíthető kudarca után. Az államfő úgy vélte, hogy a miniszterelnöke előtt álló kihívás nem leküzdhetetlen, és felszólította a politikai erőket, hogy találjanak megállapodási utakat a költségvetésről.

Bayrou hétfőn jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a képviselők részéről a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához, és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához.

Ez a döntés egy újabb bizonytalan időszakot nyitott meg a francia belpolitikában, amelyben Macron ismét előtérbe került. Miután a kormány csak relatív többséggel rendelkezik a Nemzetgyűlésben, és az ellenzéki pártok – a baloldaltól a Marine Le Pen fémjelezte, szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülésig – már jelezték, hogy nem szavaznak bizalmat a kormánynak.

A jelenlegi helyzet szerint az a legvalószínűbb, hogy a kormány ugyanúgy megbukik, ahogy az tavaly december elején történt a Michel Barnier vezette előző kabinettel, szintén a tervezett költségvetési megszorítások miatt.

A kormány bukása esetén Macron kinevezhet egy új kormányfőt, vagy feloszlathatja a Nemzetgyűlést és új választásokat írhat ki, mielőtt új kormányt nevez ki.

Az ellenzéki pártok közül a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés viszont a köztársasági elnök lemondását is követeli, és új elnökválasztást szeretne.

A szakszervezeti szövetség (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) eközben szeptember 18-ra országos közös mobilizációs napot hirdet, beleértve a sztrájkot és a tüntetést is a tervezett költségvetési megszorítások miatt 

– jelentette be pénteken Marylise Léon, a CFDT főtitkára. A mobilizációs nap elvileg tíz nappal a kormánnyal szembeni bizalmi szavazás után lesz, és nyolc nappal a közösségi oldalakon meghirdetett „Zárjunk le mindent szeptember 10-én” elnevezésű állampolgári mozgalom után.

A költségvetési tervezet borzalmait tartalmazó múzeumot el kell vetni

– hangsúlyozta a CFDT vezetője, miközben a szakszervezetek közös közleményét olvasta fel a France Info hírrádióban. A szakszervezeti vezető szerint, ha a kormány a bizalmi szavazáson megbukik, „akkor is egy társadalmi és adóügyi igazságosságot biztosító költségvetésre lesz a jövőben szükség”.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.