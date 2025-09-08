Fordulat jöhet Marine Le Pen ügyében

Le Pen politikai jövője a fellebbviteli tárgyalás eredményétől függ

A Nemzeti Tömörülés vezetője akkor is győzhet, ha bűnösségét megerősítik, amennyiben sikerül meggyőznie a bírákat arról, hogy ne alkalmazzák azonnal a választási tilalmat, ahogy az alsóbb fokú bíróságok tették. Más szóval, az újratárgyalás várhatóan a választási tilalomra összpontosít majd, és arra, hogy a fellebbviteli bíróság azonnal érvényesítse-e azt, vagy lehetőséget adjon további fellebbezésre – számolt be róla a Bloomberg.

Ez a második forgatókönyv lehetővé tenné Le Pen számára, hogy induljon a következő francia elnökválasztáson, amelyet 2027-re terveznek, amikor Emmanuel Macron második és egyben utolsó mandátuma lejár.

Ma arról is beszámoltunk, hogy a Nemzeti Tömörülés vezetője Hénin-Beaumontban tartotta meg nyári szünet utáni első beszédét. Marine Le Pen szigorú feltételekhez kötötte, hogy a párt a jövőben támogatna-e bármilyen kormányt. Szavai szerint Franciaország érdekeit minden más elé helyezik.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)