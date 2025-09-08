Marine Le PenítéletújratárgyalásNemzeti Tömörülésbírósági ítélet

Fordulat jöhet Marine Le Pen ügyében

A francia jobboldali politikus, Marine Le Pen jövő januárban újratárgyalásra készül, hogy megpróbálja megváltoztatni rá kiszabott ítéletet és választási tilalmát, amely eddig akadályozta, hogy indulhasson a következő elnökválasztáson. A bírósági döntés alapvetően befolyásolhatja Le Pen politikai jövőjét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 18:01
A bírósági döntés alapvetően befolyásolhatja Le Pen politikai jövőjét Fotó: JULIE SEBADELHA Forrás: AFP
Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Marine Le Pen, a francia jobboldali vezető júliusban az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy követelje, hogy oldják fel a tilalmat, amely szerint öt évig nem indulhat választáson. A párizsi fellebbviteli bíróság bírái hétfőn közölték, hogy az ügy tárgyalásai január 13. és február 12. között zajlanak, a döntés pedig várhatóan néhány hónappal később, 2026 nyarára várható. A döntés alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása.

A döntés alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása. Fotó: AFP/Bertrand Guay

Le Pent márciusban bűnösnek találták az Európai Parlament pénzeszközeinek hűtlen kezelésében, és azonnali ötéves eltiltást kapott közhivatal viselésétől. 

Ez gyakorlatilag kizárja őt a következő elnökválasztásból, hacsak a fellebbviteli bíróság jövő nyáron nem dönt a javára. 

A tárgyalás fő kérdése várhatóan a választási tilalom lesz: a bíróság azonnal végrehajthatóvá teszi-e a tilalmat, vagy lehetőséget hagy további fellebbezésre.

A bejelentés egybeesik azzal, hogy az ország a jelenlegi kormány várható összeomlására készül. Francois Bayrou francia miniszterelnök bizalmi szavazást kért, hogy feloldja a tervezett költségvetési megszorítások miatti patthelyzetet. Amennyiben elbukik, Emmanuel Macron elnöknek új kormányfőt kell keresnie.

Le Pen politikai jövője a fellebbviteli tárgyalás eredményétől függ

A Nemzeti Tömörülés vezetője akkor is győzhet, ha bűnösségét megerősítik, amennyiben sikerül meggyőznie a bírákat arról, hogy ne alkalmazzák azonnal a választási tilalmat, ahogy az alsóbb fokú bíróságok tették. Más szóval, az újratárgyalás várhatóan a választási tilalomra összpontosít majd, és arra, hogy a fellebbviteli bíróság azonnal érvényesítse-e azt, vagy lehetőséget adjon további fellebbezésre – számolt be róla a Bloomberg.

Ez a második forgatókönyv lehetővé tenné Le Pen számára, hogy induljon a következő francia elnökválasztáson, amelyet 2027-re terveznek, amikor Emmanuel Macron második és egyben utolsó mandátuma lejár. 

Ma arról is beszámoltunk, hogy a Nemzeti Tömörülés vezetője Hénin-Beaumontban tartotta meg nyári szünet utáni első beszédét. Marine Le Pen szigorú feltételekhez kötötte, hogy a párt a jövőben támogatna-e bármilyen kormányt. Szavai szerint Franciaország érdekeit minden más elé helyezik.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

