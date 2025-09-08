Fordulat jöhet Marine Le Pen ügyében

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Marine Le Pen, a francia jobboldali vezető júliusban az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy követelje, hogy oldják fel a tilalmat, amely szerint öt évig nem indulhat választáson. A párizsi fellebbviteli bíróság bírái hétfőn közölték, hogy az ügy tárgyalásai január 13. és február 12. között zajlanak, a döntés pedig várhatóan néhány hónappal később, 2026 nyarára várható. A döntés alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása.
Le Pent márciusban bűnösnek találták az Európai Parlament pénzeszközeinek hűtlen kezelésében, és azonnali ötéves eltiltást kapott közhivatal viselésétől.