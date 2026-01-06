Nincs kegyelem a csalóknak: becsapta a vásárlókat a weboldal, brutális bírságot szabott ki a GVH

A RONDOgo s.r.o. (Rondogo) az általa üzemeltetett weboldalon különböző nyereményjátékokat, hűségkedvezményeket és egyéb kedvezményes termékvásárlási lehetőségeket biztosított a fogyasztók számára. A GVH azt vélelmezte, hogy a cég párhuzamosan több tekintetben is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Súlyos bírsággal büntette a fogyasztókat megtévesztő weboldalt a GVH (képünk illusztráció) Fotó: Vida Márton Péter / MW

A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2022 márciusa és 2025 júliusa között:

elhallgatta azon jelentős információkat, hogy a meghirdetett nyereményekért nem csak a magyar fogyasztók versenyeznek, hanem azon országok fogyasztói is, amelyekben a cég más nyelven szintén működtet weboldalt, valamint, hogy a szerencsekeréken kipörgethető készpénz nyereményeket csak 2900 forint felett utalja ki;

a weboldalán megjelenített üzeneteivel („az interneten elérhető legjobb áron vásárolhat terméket”, „garantáljuk Önnek az egész interneten lévő legalacsonyabb árat”) megtévesztette a fogyasztókat a nyújtott árelőny mértékét illetően;

az egyedi kedvezmények megjelenítése során fiktív, ténylegesen érvényesíteni nem kívánt alapárakat alkalmazott.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Rondogo 2022 márciusa és 2024 októbere között a webshopjában alkalmazott kedvezménynyújtási gyakorlatának kialakítása során nem biztosította a szakmai gondosság követelményének érvényesülését. Az árazást ugyanis úgy alakította ki, hogy az egyes termékekre kedvezményként igénybe vehető kreditek megvásárlásakor a fogyasztóknak az adott termék esetében elérhető maximális kedvezmény igénybevételéhez a szükségesnél több kreditet kellett vásárolniuk, ezzel többletköltségeket okozva nekik.

A feltárt jogsértések következményeként a GVH Versenytanácsa húszmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a cseh vállalkozásra. Az összeg meghatározásakor a versenytanács figyelembe vette, hogy a cég együttműködött az eljárás során, a feltárt tényeket nem vitatta, a jogsértéseket beismerte és jogorvoslati jogáról is lemondott. Ugyanakkor a vállalkozás a határozat meghozatalát megelőzően az eljárás elhúzására irányuló és azt eredményező magatartást tanúsított, így a versenytanács – külön végzésben – kétmillió forintos eljárási bírságot is kiszabott a cseh cégre. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy az eljárások hátráltatása esetén számottevő eljárási bírságra számíthatnak.