Így szerezhetünk ingyenpénzt a bankoktól: mutatjuk a legjobb ajánlatokat

Az év eleje mindig tartogat meglepetéseket a pénzügyi piacon. Idén sincs ez másképp, bár a korábbi bőség után némileg visszafogottabb a kínálat, derül ki a Világgazdaság elemzéséből. A bankok azonban nem engedték el teljesen az ügyfelek kezét, sőt! Bizonyos termékeknél kifejezetten éles a verseny, és ez az ügyfeleknek kedvez. A hangsúly egyértelműen a támogatott hiteleken van, de a folyószámlanyitásért is járhat némi „aprópénz”.
Így juthatunk ingyenpénzhez 2026-ban
Az Otthon start támogatott lakáshitel továbbra is a banki kedvezmények egyik központi eleme.
Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de
az összegek és a feltételek már korántsem azonosak.
A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.
- A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de a korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.
- Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.
- Az OTP Bank esetében az Otthon start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándék pénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.
- A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.
- Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.
- Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.
- A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.
Babaváró hitel: tovább élnek a nagy összegű jóváírások
A babaváró kölcsön továbbra is kiemelt figyelmet kap. Az Erste, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank 150 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál a hitel igénylőinek, viszont
a Gránit Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank ennél is magasabb, 180 ezer forintos ajándékot ad egyes esetekben, amennyiben a feltételek teljesülnek.
A K&H Bank nagyjából a két kategória között foglal helyet ilyen szempontból, azzal, hogy 100 ezer forintos jóváírást biztosít azoknak, akik a maximális, 11 millió forintos hitelösszeget veszik fel, és a csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötésével további 60 ezer forint szerezhető, így összesen 160 ezer forint landolhat az ügyfél számláján.
