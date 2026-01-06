Így szerezhetünk ingyenpénzt a bankoktól: mutatjuk a legjobb ajánlatokat

Az év eleje mindig tartogat meglepetéseket a pénzügyi piacon. Idén sincs ez másképp, bár a korábbi bőség után némileg visszafogottabb a kínálat, derül ki a Világgazdaság elemzéséből. A bankok azonban nem engedték el teljesen az ügyfelek kezét, sőt! Bizonyos termékeknél kifejezetten éles a verseny, és ez az ügyfeleknek kedvez. A hangsúly egyértelműen a támogatott hiteleken van, de a folyószámlanyitásért is járhat némi „aprópénz”.

Bár már nem juthatunk akkora pénzekhez, mint korábban, idén is sok lehetőségünk maradt. Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Így juthatunk ingyenpénzhez 2026-ban

Az Otthon start támogatott lakáshitel továbbra is a banki kedvezmények egyik központi eleme.

Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de

az összegek és a feltételek már korántsem azonosak.

A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.

A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de a korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.

Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.

Az OTP Bank esetében az Otthon start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándék pénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.

A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.

Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.

Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.

A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.

Babaváró hitel: tovább élnek a nagy összegű jóváírások

A babaváró kölcsön továbbra is kiemelt figyelmet kap. Az Erste, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank 150 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál a hitel igénylőinek, viszont

a Gránit Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank ennél is magasabb, 180 ezer forintos ajándékot ad egyes esetekben, amennyiben a feltételek teljesülnek.

A K&H Bank nagyjából a két kategória között foglal helyet ilyen szempontból, azzal, hogy 100 ezer forintos jóváírást biztosít azoknak, akik a maximális, 11 millió forintos hitelösszeget veszik fel, és a csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötésével további 60 ezer forint szerezhető, így összesen 160 ezer forint landolhat az ügyfél számláján.