Így szerezhetünk ingyenpénzt a bankoktól: mutatjuk a legjobb ajánlatokat

Sokan nem is sejtik, mennyi pénzt hagynak veszni azzal, hogy nem figyelnek oda a banki ajánlatokra. A pénzintézetek ugyanis komoly összegekkel, olykor több százezer forinttal csábítják az ügyfeleket 2026 elején is. Bár a kínálat némileg szűkült, a szemfülesek még mindig jelentős ajándék pénzre tehetnek szert, különösen a támogatott hitelek esetében. Mutatjuk, hol érdemes most körülnézni!

2026. 01. 06. 11:11
Az év eleje mindig tartogat meglepetéseket a pénzügyi piacon. Idén sincs ez másképp, bár a korábbi bőség után némileg visszafogottabb a kínálat, derül ki a Világgazdaság elemzéséből. A bankok azonban nem engedték el teljesen az ügyfelek kezét, sőt! Bizonyos termékeknél kifejezetten éles a verseny, és ez az ügyfeleknek kedvez. A hangsúly egyértelműen a támogatott hiteleken van, de a folyószámlanyitásért is járhat némi „aprópénz”.

Bár már nem juthatunk akkora pénzekhez mint korábban, idén sok lehetőségünk maradt. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Így juthatunk ingyenpénzhez 2026-ban

Az Otthon start támogatott lakáshitel továbbra is a banki kedvezmények egyik központi eleme.

Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de

az összegek és a feltételek már korántsem azonosak.

A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.

  • A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de a korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.
  • Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.
  • Az OTP Bank esetében az Otthon start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándék pénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.
  • A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.
  • Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.
  • Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.
  • A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.

Babaváró hitel: tovább élnek a nagy összegű jóváírások

A babaváró kölcsön továbbra is kiemelt figyelmet kap. Az Erste, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank 150 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál a hitel igénylőinek, viszont

a Gránit Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank ennél is magasabb, 180 ezer forintos ajándékot ad egyes esetekben, amennyiben a feltételek teljesülnek.

A K&H Bank nagyjából a két kategória között foglal helyet ilyen szempontból, azzal, hogy 100 ezer forintos jóváírást biztosít azoknak, akik a maximális, 11 millió forintos hitelösszeget veszik fel, és a csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötésével további 60 ezer forint szerezhető, így összesen 160 ezer forint landolhat az ügyfél számláján.

Személyi kölcsön: szűk kínálat maradt

A személyi kölcsönöknél mára alig maradt jóváírásos ajánlat, jelenleg gyakorlatilag csak az UniCredit Bank kínál ilyen akciót, ahol az igénylők összesen legfeljebb 80 ezer forint ajándék pénzhez juthatnak.

Folyószámlák: kisebb összegek, összetettebb feltételek

A lakossági bankszámlák piacán már szerényebb az azonnali pénzjutalom.

  • a Gránit Banknál mobilappon keresztüli, szelfis számlanyitásért 40 ezer forint jár, ajánlókóddal további 20 ezer forint szerezhető.
  • az OTP Bank 30 ezer forintos jóváírást ad az új ügyfeleknek, emellett RTL+ Premium előfizetés is része az ajánlatnak.
  • az OTP Junior számlánál 20 ezer forint készpénz és további 20 ezer forint értékű vásárlási kupon érhető el.
  • az MBH Bank Tripla akciójában – január végéig – akár 165 ezer forintnyi kedvezmény is összegyűjthető különböző banki és biztosítási szolgáltatások igénybevételével.
  • az UniCredit Bank 35 ezer forintot ír jóvá új számla nyitásakor,
  • míg a K&H Bank 40 ezer forintot ad az új ügyfeleknek, bankváltás esetén további 20 ezer forinttal. Egy egyszeri, legalább egymillió forintos befektetés újabb 40 ezer forintot érhet.

Tudatos döntés nélkül nincs valódi nyereség a banki megoldások között sem

Bár az ajándék pénzek összege első ránézésre vonzó,

a feltételek teljesítése és a hosszú távú költségek alapos mérlegelése nélkül könnyen elolvadhat az előny.

2026 elején a banki akciók inkább célzott ösztönzők, mintsem általános pénzosztás formájában jelennek meg – de a tudatos ügyfelek számára továbbra is kézzelfogható nyereséget kínálnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi)

