Deák Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen Bart De Wever belga miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak a brüsszeli EU-csúcson.
Kimondta a belga miniszterelnök: Nem normális, hogy finanszírozzuk a háborút
„Belgium miniszterelnöke szerint is tárgyalni kell Putyinnal!” – írta Deák Dániel a Facebookon megosztott videóhoz, amelyben Bart De Wever arról beszél: nem normális, hogy az Európai Unió finanszírozza a háborút, és közben nincs is ott a tárgyalóasztalnál.
A videóban De Wever arról beszél, hogy szerinte nem normális helyzet az, hogy Európa finanszírozza a háborút:
Szerintem az nem normális, hogy mi finanszírozzuk a háborút, de még csak nem is képviseltetjük magunkat a tárgyalóasztalnál. Ez nem normális helyzet.
A belga miniszterelnök hangsúlyozta, hogy tárgyalásokra van szükség annak érdekében, hogy elfogadható békét lehessen elérni. Mint mondta, a kapcsolatok normalizálásáról abban az esetben lehet beszélni, ha sikerül egy elfogadható és fenntartható békét kötni Oroszországgal, hozzátéve, hogy ez egy hosszú távú folyamat.
Borítókép: Bart De Wever (Fotó: AFP)
